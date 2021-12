Le mufti jaafarite, cheikh Ahmad Qabalan, a adressé, le mardi 30 novembre, une lettre ouverte au patriarche maronite, Béchara Raï, dans laquelle il affirme « la souffrance actuelle du Liban est due au projet américain qui insiste sur la judaïsation de la région ».

Chiekh Qabalan a déclaré que « le problème du Liban, depuis sa création, c’est qu’il a été fondé de manière à souffrir du complexe d’identité, jusqu’à ce que la résistance, avec toutes ses formations nationales, ait pu vaincre Tel-Aviv. Beyrouth s’est alors transformée en une capitale qui délivre des certificats de de patriotisme et d’impartialité (envers les causes justes) « .

Dans sa lettre au patriarche Raï, le mufti Qabalan a ajouté que « ce qui se passe actuellement, le blocus, l’étranglement, le taux du dollar (par rapport à la livre libanaise), le chaos, et les campagnes d’incitation pour former une large alliance sous la houlette de Washington, a pour but de soutenir Tel-Aviv, par un parti pris et non par la neutralité (prônée par le patriarche, ndlr). Les Yeux sont ouverts sur le Liban ».

« Quant à la constitution libanaise, et à l’idéologie de l’État, elles reposent sur la nécessité de protéger le Liban et de le défendre ainsi que ses intérêts contre toute menace ou agression, même si elle se trouve dans l’Océan indien », a-t-il rappelé.

Et d’ajouter: « C’est pour cela que nous avons dit non à la neutralité face à l’occupation, qu’elle soit israélienne, ou takfiriste ».

Cheikh Qabalan a en outre souligné que « celui qui a soutenu la libération et contribué à sa réalisation est différent de celui qui a soutenu l’occupation et contribué à sa préservation. Celui qui étrangle aujourd’hui le Liban n’est pas similaire à celui qui le sauve. Mettre sur un pied d’égalité ces deux-là est injuste dans la religion du Christ et de Mohammad (S). Et l’absence d’alignement entre la vérité et le mal est un péché, selon le texte du Coran et de la Bible ».

« Tant que la neutralité est impuissante, l’alignement restera une nécessité pour assurer la sécurité, la sûreté, la souveraineté et l’indépendance de cette patrie, vers laquelle les couteaux courent de toutes parts ».

Et cheikh Qabalan de conclure : « les musulmans et les chrétiens sont les composantes de ce pays, la coexistence est primordiale, et il n’y a pas d’alternative à l’État unificateur. La protection du Liban a besoin de la force de ses fils face aux ouragans, ils ont offert des sacrifices dans ce sens, alors merci pour leur alignement patriotique car la neutralité au temps des incendies est un gâchis du pays, du peuple et des institutions ».

Source: AlManar