L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu' »Israël » aurait été détruit sans lui, a rapporté le journaliste Barak Ravid qui a indiqué avoir réalisé deux interviews avec lui dans le cadre de la rédaction de son un nouveau livre intitulé « La paix de Trump: les accord d’Abraham et la refonte du Moyen-Orient ».

Selon Ravid, l’ex-président américain s’en est violemment pris à l’ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rappelant le moment de victoire de son concurrent Joe Biden à la présidentielle américaine: « Personne n’a fait plus que moi pour Benjamin Netanyahu, mais les élections ici ont été volées et tissées. Sa précipitation pour féliciter Biden, dans un clip vidéo. Il aurait pu ne pas lui parler. C’est une erreur totale » .

Et de poursuivre: « J’aimais Bibi. Je l’aime toujours. Mais j’aime aussi la loyauté. Bibi a été le premier qui a félicité Biden. Il ne s’est pas contenté de le féliciter. Il a réalisé une vidéo pour le féliciter et a parlé de leur grande amitié. Il n’y avait pas d’amitié entre eux. Parce que s’il y avait de l’amitié, l’administration d’Obama (Barak Obama) n’aurait pas conclu d’accord avec l’Iran. Et ils vont le faire encore une nouvelle fois ».

« Je ne lui ai pas parlé depuis. F*** him », a-t-il taclé.

Evoquant la reconnaissance par son administration en 2019 de l’annexion par ‘Israël’ du Golan syrien occupé , il a dit : « le Golan était une grande histoire. Je l’ai fait avant les élections en ‘Israël’. Cela l’a beaucoup aidé. Il les aurait perdues sans moi. Grâce à moi, il en est sorti à égalité ». Trump a aussi évoqué sa décision de se retirer de l’accord avec l’Iran, du transfert de l’ambassade des USA à al-Qods (Jérusalem), ainsi que les accords de normalisation qui ont été conclus pendant la dernière année de son mandat avec quatre pays arabes.

« Nous aurions amené des pays supplémentaires. Biden ne peut pas le faire », a-t-il souligné.