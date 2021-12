Les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont annoncé, le dimanche 26 décembre, la mise en œuvre d’une opération militaire à grande échelle baptisée l’aube du désert. Cette offensive a conduit à la libération de la zone d’Al-Yatama et de ses environs dans la province d’Al-Jawf (nord) et à la défaite des forces ennemies et de leurs mercenaires.

Selon un communiqué des forces armées, « la zone libérée lors de cette opération est d’une superficie de plus de 1 200 km2. La province d’Al-Jawf est totalement libérée, à l’exception de certaines zones désertiques ».

Et d’ajouter : « L’aube du désert a infligé de lourdes pertes aux forces ennemies et conduit à la saisie de grandes quantités d’armes ».

Le communiqué souligne que « chaque escalade (de la coalition saoudienne) sera contrée par une escalade, et les forces armées n’hésiteront pas à mener des opérations plus qualitatives au cours de la période à venir, dans le cadre de sa légitime défense du peuple et de la patrie ».

Le communiqué a rassuré « le peuple yéménite persévérant que les forces yéménites détiennent les options appropriées pour affronter l’ennemi criminel et riposter à tous ses crimes et ses agressions ».

Et de promettre : « Les détails de l’aube du désert seront publiés lors d’un point de presse dans les prochains jours ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah