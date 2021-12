La chaîne hébraïque Kan a diffusé un clip vidéo se moquant des menaces israéliennes lancées par les dirigeants de l’entité sioniste contre la République islamique.

Le clip met en évidence la dure riposte que l’entité sioniste subira si elle ose cibler les quelques installations nucléaires de l’Iran, dont l’endroit est inconnu.

Un acteur déguisé en soldat explique avec ironie que « les missiles iraniens pleuvront sur toute l’entité sioniste. En plus des missiles du Hezbollah et du Hamas qui s’abattront sur le nord et le sud ».

L’Iran a mené du 20 au 25 décembre des manœuvres militaires baptisées le Grand Prophète 17. Les Gardiens de la révolution iranienne ont lancé au cours de ces exercices 17 missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée vers des cibles ennemies présumées. Ils ont également simulé une attaque aux missiles contre le réacteur nucléaire israélien de Dimona.

Source: AlManar