L’Iran a appelé mardi « toutes les parties » du conflit au Yémen à former un gouvernement d’union nationale pour mettre fin à la guerre qui ravage le pays depuis sept ans.

En marge de la cérémonie de commémoration du martyr Hassan Irlou, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian a annoncé que « le nouvel ambassadeur d’Iran au Yémen sera bientôt présenté ».

« L’avenir du Yémen doit inclure la participation de toutes les parties yéménites », a ajouté M. Amir-Abdollahian.

Et de préciser: « l’Iran est contre toute désintégration des pays de la région et des pays islamiques dont le Yémen », ajoutant que « le nouvel ambassadeur d’Iran au Yémen sera bientôt présenté et installé dans ce pays pour la poursuite des interactions entre Téhéran et Sanaa ».

Faisant référence au processus des négociations de Vienne, le chef de la diplomatie iranienne a précisé que « nos négociations sont sur la bonne voie. L’important c’est que nous avons un nouveau texte et l’équipe des négociateurs s’est concentré sur ce texte ».

Source: Agences