Le représentant du mouvement du Jihad islamique de la Palestine en Iran, Nasser Abou Sharif, a déclaré que les groupes de résistance palestiniens entreraient en guerre avec le régime sioniste s’il faisait la guerre contre l’Iran.

« Ce conflit est inévitable. Il y a une sorte de coordination entre les fronts de Résistance car nous faisons face à un ennemi commun et nous partageons le même danger », a-t-il réitéré.

Et de poursuivre : « La bataille de l’épée de Qods est le prélude à une confrontation globale avec le régime sioniste, d’autant plus que l’Iran a toujours soutenu le peuple et la cause palestiniens ».

Les experts estiment que le régime sioniste, dont le Dôme de fer a échoué dans la bataille de l’épée de Qods, échouera sûrement dans la guerre contre l’axe de Résistance.

« Que l’axe de Résistance réagisse lors d’une éventuelle guerre israélienne contre l’Iran ou non, ce pays détient l’un des systèmes de missiles balistiques sophistiqués les plus puissants au monde grâce aux efforts de ses scientifiques. La même capacité de missiles iraniens est suffisante pour réduire à un tas de ruines les installations stratégiques de l’ennemi en cas d’une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes », ont-ils souligné.

Dans ce contexte, un ancien général israélien a mis en garde le régime de Tel-Aviv contre un « désastre » s’il entre dans une nouvelle guerre.

La septième chaîne de la télévision israélienne a rapporté le jeudi 30 décembre, que de temps à autre, le général Yitzhak Brick, l’ancien chef du comité des plaintes de l’armée israélienne, émet de dangereux avertissements concernant les capacités de l’armée israélienne, son équipement, ses soldats et son avenir en cas de guerre sur plusieurs fronts.

« Brick met en garde Israël contre un scénario similaire à la guerre du 6 octobre 1973 (Yom Kippour), pour de nombreuses raisons dont la plus importante est le manque de combativité du soldat israélien, à cause de l’esprit d’arrogance et du manque de coordination entre les soldats et les officiers sur le terrain », a-t-on indiqué de même source.

Le général Brick a en effet évoqué les désobéissances dans les rangs de l’armée et le fait que les officiers responsables évitent de reconnaitre leurs erreurs et ne communiquent pas assez avec leurs soldats.

L’ancien général israélien a expliqué qu’il y a un manque d’intérêt professionnel pour les armes sur le terrain, que ce soit en termes de rangement, de conservation ou de réparation en cas de panne ou de survenance d’un problème technique.

Il a ajouté qu’une future guerre emporterait la vie de nombreux Israéliens car ce serait une catastrophe militaire pour le régime sioniste.

Le général israélien a fait état d’un faible état de préparation pour la guerre et d’un manque d’enthousiasme au sein des soldats.

Source: Avec PressTV