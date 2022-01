L’Iran a exposé trois missiles balistiques sur une esplanade de prière en plein air dans le centre de Téhéran le vendredi 7 janvier.

Les missiles – connus sous les noms de Dezful, Qiam et Zolfaghar – ont une portée officielle de 1.000 kilomètres et sont des modèles déjà connus, ont indiqué les Gardiens de la révolution.

Un rapport de la télévision d’État iranienne a précisé que les missiles exposés étaient du même type que ceux utilisés pour frapper les bases américaines en Irak.

L’exposition a eu lieu le jour du deuxième anniversaire d’une attaque de missiles balistiques contre des bases abritant des troupes américaines en Irak, en représailles à l’attaque de drones américains qui a assassiné le général iranien Qassem Soleimani et ses compagnons près de l’aéroport de Bagdad en 2020.

Plutôt le commandant de la Force Qods, Ismail Qaani, a affirmé que « la vengeance a commencé… Les Américains imaginent que le dossier a été clos après l’assassinat du martyr Soleimani, mais son sang a fait bouillir le sang des enfants de la résistance. Les USA seront déracinés de notre région ».

Et de réitérer: « les forces US doivent quitter l’Irak, faute de quoi la résistance les forcera à s’y retirer d’une manière plus humiliante que leur retrait d’Afghanistan ».