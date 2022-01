Le journal américain « Politico » a révèlé que les Etats-Unis ont l’intention de fournir une aide militaire secrète à l’Ukraine d’une valeur de deux cents millions de dollars.

Le journal a cité des responsables américains et ukrainiens selon lesquels cette aide, qui n’a pas encore été envoyée, comprend des stations radar et du matériel naval.

Un conseiller du président ukrainien avait déclaré que la partie américaine avait informé des responsables ukrainiens de haut niveau que Washington avait accepté de fournir cette aide, après que la Maison Blanche l’ait secrètement approuvée.

Pour sa part, la chainr satellitaire américaine CNN a rapporté que la Maison Blanche avait secrètement accepté en décembre dernier de fournir une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine d’une valeur de 200 millions de dollars.

Il est à noter que la Russie et l’Amérique ont eu il y a quelques jours à Genève des discussions approfondies sur les garanties de sécurité que la Russie demande aux États-Unis et à l’OTAN, et qui ont duré sept heures.

Source: Traduit d'AlMayadeen