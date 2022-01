Les forces armées yéménites ont exécuté, le lundi 17 janvier, leurs menaces, en lançant contre les Emirats une opération d’envergure baptisée « ouragan du Yémen ». Une série de drone kamikazes et cinq missiles balistiques ailés, ont visé les aéroports de Dubaï et d’Abu Dhabi, ainsi que d’autres sites sensibles aux Émirats.

Sanaa a mis en garde le gouvernement d’Abu Dhabi que « les Émirats arabes unis seront un Etat instable qui recevra d’autres coups plus douloureux et cuisants ».

Le général Yehya Sarii

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, a averti que les forces de Sanaa « pourront élargir la banque de leurs cibles pour inclure des sites et des installations plus importants au cours de la période à venir, si les Emirats poursuivent leur agression contre le Yémen ».

M.Sarii a rappelé que « cette opération est une riposte à l’escalade menée par (la coalition) américano-saoudo-émiratie ».

Il a en outre appelé « les entreprises étrangères, les citoyens et les résidents de l’État ennemi des Émirats arabes unis de rester à l’écart des sites et installations vitaux pour préserver leur propre sécurité ».

L’Ouragan du Yémen a certes crée un choc aux Émirats arabes unis. Les Émiratis ont toujours construit leurs rêves et leurs projets sur la stabilité sécuritaire, mais ils ont recommencé à jouer avec le feu, à travers leur implication dans l’agression contre le Yémen.

Les bombardements qui ont visé Abu Dhabi et Dubaï ont montré l’échec du système de défense des Émirats arabes unis, malgré tous les accords d’armement, l’acquisition des systèmes de défense aérienne, la haute coopération sécuritaire avec les Israéliens et la présence de bases militaires américaines britanniques et françaises sur leur territoire.

La frappe yéménite contre les Émirats arabes unis constitue un revers au niveau militaire et de renseignement.

Al-Bakhiti: l’Arabieet « Tel Aviv » ont exercé des pressions sur les EAU

Mohammad Al-Bakhiti

Entre-temps, le dirigeant du mouvement yéménite Ansarullah, Mohammad Al-Bakhiti, a déclaré à la télévision libanaise Al-Mayadeen que: « le but de l’opération Ouragan du Yémen est de dissuader les Émirats qui ont repris leurs actes agressifs terrestre et aérienne contre le Yémen ».

Al-Bakhiti a révélé que « l’Arabie saoudite a fait pression sur les Émirats arabes unis pour qu’ils interviennent dans les provinces du sud, après avoir échoué dans la confrontation », notant que « Tel-Aviv a également exercé de grandes pressions sur les Émirats arabes unis pour qu’ils intensifient leur implication militaire au Yémen ».

« Les Émirats arabes unis sont sommés de se retirer du Yémen, après que nous leur avons donné une chance de se retirer progressivement », a-t-il lancé.

Et de conclure : « l’opération ouragan du Yémen est un message à tous les pays d’agression, et à tout pays qui envisage de s’impliquer dans cette guerre ».

Atwan : coopération sécuritaire entre les Émirats et « Tel Aviv »

Abdel Bari Atwan

Pour sa part, le rédacteur en chef du journal en ligne « Rai Al-Youm », Abdel Bari Atwan, a déclaré à Al-Mayadeen: « qu’il s’attendait à cette attaque yéménite contre les Émirats arabes unis à tout moment, en raison des agissements d’Abu Dhabi ».

Atwan a ajouté « les visites de responsables israéliens aux Emirats ont jeté les bases d’une coopération en matière de sécurité entre Tel Aviv et Abu Dhabi ».

« Les Emirats ne seront pas en mesure de résister à ce genre d’attaques yéménites », a en outre noté M.Atwan.

« L’Arabie saoudite utilise le missile Patriot, d’une valeur d’un million et demi de dollars, pour repousser un drone qui coûte 1.000 dollars », a-t-il renchéri d’un ton ironique.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen