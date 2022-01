L’Iran a condamné samedi les frappes meurtrières au Yémen contre des zones tenues par lesHouthis, avertissant que ces bombardements rendraient le processus de paix « plus difficile » dans ce pays ravagé par la guerre depuis sept ans.

Commentant aux frappes aériennes de la coalition saoudienne dans les zones résidentielles et civiles du Yémen ces derniers jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh a affirmé que « les pays qui soutiennent en armement les forces violatrices au Yémen ont causé l’effusion de sang de femmes et d’enfants yéménites et sont complices de ces crimes ».

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saeid Khatibzadeh a évoqué que « la poursuite des attaques militaires de la coalition contre le Yémen a sous le silence et l’indifférence de la communauté internationale, sans compter la vente des armes aux agresseurs, l’adoption d’une politique de deux poids deux mesures dans la communauté internationale face à sept années d’agression brutale contre le peuple yéménite, ont rendu encore plus difficile la réalisation d’une paix juste dans ce pays ».

« Les pays qui soutiennent les forces d’agression au Yémen, causant la mort des femmes et des enfants yéménites en leur fournissant des bombes et des armes de destruction massive, sont complices de ces crimes et doivent être tenu pour responsable d’ un tel soutien devant l’opinion publique et les peuples du monde », a ajouté M. Khatibzadeh.

« La poursuite du siège et du bombardement du peuple yéménite dévoile un laxisme grave à faire avancer le règlement politique de la crise yéménite et la persistance d’une approche militaire destructrice n’aboutira qu’à la destruction de ce grand pays et à l’instabilité dans la région « , a-t-il continué.

