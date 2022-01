Le président iranien souligne que l’Iran poursuit avec sérieux et vigueur le renforcement des relations avec les pays africains.

S’adressant au nouvel ambassadeur algérien à Téhéran, le président iranien a déclaré que la République islamique d’Iran attache une grande importance au développement des relations avec l’Algérie.

Lors de la cérémonie de la remise des lettres de créance d’Ali Orouj, nouvel ambassadeur de la République populaire démocratique d’Algérie en Iran, tenue ce lundi 24 janvier, Ebrahim Raïssi, président iranien, a déclaré que le niveau des relations économiques entre les deux pays devait être à la hauteur des excellentes relations politiques qui existent entre Téhéran et l’Algérie.

« J’espère que dans la nouvelle ère, basée sur les relations antérieures et cordiales entre les deux pays, tous les efforts seront faits pour améliorer le niveau des relations politiques, économiques, commerciales et culturelles entre les deux pays », a affirmé le président iranien.

« J’apprécie l’intérêt manifesté par l’Algérie pour l’élargissement des relations avec l’Iran », a-t-il poursuivi.

Se référant à la résistance du peuple algérien au colonialisme français, le président Raïssi a déclaré : « Les colonisateurs n’ont jamais abandonné leur esprit colonial et poursuivent toujours leurs objectifs coloniaux avec une nouvelle approche, et bien sûr le peuple algérien maintient toujours son esprit de résistance. »

Saluant le président iranien, le diplomate algérien a, de son côté, assuré de faire de son mieux en tirant parti des importantes capacités disponibles dans les deux pays, pour améliorer les relations économiques et commerciales entre son pays et l’Iran en tant que partenaire économique important.

Ali Orouj a soutenu que son pays poursuivrait ses politiques sur la base de ses principes fondamentaux dont le soutien à la cause palestinienne.

Le président iranien a également rencontré le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Faisant référence aux ressources naturelles, minerais et la main-d’œuvre talentueuse que possèdent les pays africains, le président iranien a rappelé le souhait de Téhéran de développer les relations globales avec les pays africains, y compris le Togo, dans l’intérêt commun des nations.

« Les pays africains disposent des capacités nécessaires au développement et à la prospérité, et la République islamique d’Iran soutient l’indépendance, le progrès et le bien-être du peuple africain », a affirmé le président Raïssi.

Le ministre togolais des Affaires étrangères a, quant à lui, souligné l’aspiration de son pays d’établir des relations étendues avec la République islamique d’Iran.

Il a affirmé que Lomé est confiant dans les approches de Téhéran pour le développement des relations et espère que la politique de développement de la coopération économique avec l’Afrique sera renforcée par un partenariat mutuel.

Condamnant les sanctions sévères de l’Occident contre les États et nations indépendants, le ministre togolais des Affaires étrangères a souligné : « Nous appelons à une coopération conjointe avec l’Iran pour activer nos capacités dans l’intérêt mutuel. »

Source: Avec PressTV