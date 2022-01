Pour la première fois, des avions de combat russes et syriens ont effectué le samedi 22 janvier unemission conjointe couvrant l’ensemble du territoire syrien, suscitant l’inquiétude en ‘Israël’.

Les avions de combat russes ont conduit une série de simulation incluant des attaques sur des cibles au sol tandis que les avions de combat syriens assuraient leur couverture, a précisé le site Startegika 51.

La mission aérienne conjointe a été effectuée au-dessus du plateau stratégique du Golan, dans le sud-ouest avant de longer l’Euphrate à l’est et survoler le nord de la Syrie. Un avion Beriev A-50 AWACS accompagnait la mission des Sukhoï russes Su-34 et Su-35 ainsi que les appareils syriens, des Mig-23 et 29.

Selon certains observateurs, ces exercices constituent un message clair signifiant un changement de la stratégie en Syrie de la Russie qui ne faisait que regarder passivement les avions israéliens qui bombardaient à leur guise sur l’ensemble du territoire syrien.

L’évènement n’est pas passé inaperçu dans les médias israéliens qui tentent surtout de scruter la réelle position de Moscou.

Selon le chroniqueur militaire du Yediot Ahronot le commandement politique et sécuritaire israélien a du mal à comprendre ce qui a poussé Moscou à se lancer dans ces missions conjointes et à changer sa politique à l’encontre d’Israël.

« Cette politique non déclarée avait permis à l’armée de l’air israélienne d’augmenter ses raids contre la Syrie », a fait valoir le chroniqueur israélien.

Exposant une panoplie d’interprétations, il cite entre autre l’éventualité que les Russes croient que les Israéliens exagèrent dans leurs attaques, la plus récente avait visé le port de marchandises de Lattaquié, et qu’ils veuillent réduire les activités israéliennes anti iraniennes en Syrie.

L’autre éventualité évoquée par le chroniqueur israélien opère un lien avec ce qui se passe en Ukraine, les Russes voulant insinuer aux Américains qu’ils peuvent eux aussi exercer sur eux des pressions sur d’autres scènes d’action de par le monde.

Mais selon le site web d’information Israel Hayom, ces missions russo-syriennes constituent un message exclusif à Israël. « Les Russes et Damas voudraient faire parvenir à Israël qu’ils sont insatisfaits des activités israéliennes contre l’Iran et ses affiliés en Syrie », a-t-il écrit.

Toujours est-il, d’après le Yediot Ahronot, des contacts sont en cours sur le plan sécuritaire entre l’armée israélienne et l’armée russe en vue de parvenir à une accalmie dans les airs.

Les attaques israéliennes devraient entre temps être réduites en attendant que « la colère des russes passe ».

Sauf si la colère russe risque de perdurer, compte tenu de nouveaux accords avec les Iraniens dans le sillage de la récente visite du président iranien Ebrahim Raissi à Moscou.