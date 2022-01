La 80e flotte navale de renseignement et d’entraînement de la marine iranienne a été escortée jeudi matin de Bandar Abbas en direction des eaux lointaines.

La 80e flotte navale de renseignement et d’entraînement de la marine iranienne est partie en mission à Hormozgan, au sud du pays, en présence du coordonnateur adjoint de l’armée de la République islamique d’Iran, le contre-amiral Habibollah Sayyari, du commandant de la marine, le contre-amiral Shahram Irani, et du représentant du Leader de la Révolution islamique.

La flotte comprend les navires logistiques « Tonb » et « Bandar Abbas » et le destroyer de classe « Alvand ».

Lors de la cérémonie, le commandant du front sud de la marine de l’armée iranienne a déclaré : « La flotte arbore le drapeau de la République islamique d’Iran dans les eaux lointaines ».

Le deuxième amiral Shafqat Rudsari s’est adressé à l’état-major de cette flotte et a déclaré : utilisez tous vos talents et votre créativité pour retourner dans la patrie islamique à pleine main et notez que cette flotte est autant une information de combat qu’une formation et vous devez utiliser toute votre capacité.

Les responsables militaires n’ont pas annoncé l’emplacement exact de la mission de la flotte.

Le 12 décembre 2021, le capitaine de vaisseau Pourkazazi, commandant des usines navales de l’armée de la République islamique d’Iran, a annoncé l’achèvement de la construction du premier destroyer de renseignement de la République islamique d’Iran, nommé « Talaïyeh ».

Quant à lui, le contre-amiral Shahram Irani, avait indiqué : « Le processus de lancement du navire de renseignement de l’armée est presque terminé et l’installation de l’équipement est en cours et nous verrons bientôt son adhésion à la marine ».

Malgré les sanctions, l’Iran a réussi à acquérir de la technologie de la construction de navires de renseignement, l’un des propriétaires de la technologie de l’information en matière de construction navale grâce à la résilience à la confiance en soi des ingénieurs de la marine.

Le navire Talaïyeh est en principe un navire collecteur de renseignement dont la mission principale est de faire des reconnaissances maritimes et de collecter des renseignements liés aux zones opérationnelles.

En d’autres termes, avant que les navires de guerre n’entrent dans l’opération et n’effectuent des opérations militaires, ils ont besoin de renseignements précis sur l’emplacement et les conditions militaires de la zone opérationnelle.

Les navires de renseignement ont la capacité de répondre aux besoins des navires de guerre et de fournir les conditions pour attaquer la cible visée et mener à bien l’opération.

Caractéristiques du navire Talaïyeh

Le navire, doté des systèmes d’écoute et d’électronique les plus avancés, est considéré comme une unité d’écoute et d’information qui sera très efficace.

Il est capable de contrer la guerre électronique, d’identifier les cibles ennemies, de créer des cibles fausses, de couvrir les navires de la marine de la RII, de détecter les cibles concernées et de surveiller l’ennemi.

Construction d’un hangar pour hélicoptères sur « Talaïyeh »

Le premier navire de renseignement et de reconnaissance de la marine iranienne est capable de transporter des hélicoptères. Par ailleurs, un hangar pour hélicoptères a été installé sur ce navire de renseignement.

De plus, si le hangar n’est pas installé sur le navire, celui-ci peut transporter deux hélicoptères.

Capacité de défense du navire Talaïyeh

Le navire Talaïyeh est à la fois un navire de renseignement et de combat. Selon le contre-amiral Shahram Irani, ce navire a la capacité de se défendre en mer.

Selon lui, « chaque navire a généralement une mission principale et une mission secondaire, dont le nombre de missions dépend de la capacité de son équipement ».

Source: Avec PressTV