Après une série de contacts régionaux, les Émirats arabes unis ont retiré leurs milices du district de Harib, au sud de la province de Ma’rib, apparemment pour éviter une nouvelle frappe similaire aux deux attaques aux drones et aux missiles ayant visé des sites vitaux à Abou Dhabi et Dubaï.

Les milices des « Géants » fidèles aux EAU ont annoncé leur retrait des fronts au sud de Ma’rib, au nord-est du Yémen.

Le centre médiatique de ces milices a publié un clip vidéo documentant les moments de ce retrait et le transfert de leurs équipements vers ce qu’ils ont appelé leur « fief », c’est-à-dire dans la ville d’Ataq, dans le centre de la province de Chabwa (sud).

Selon plusieurs sources à Sanaa, ce retrait intervient dans le cadre d’une médiation menée par le Qatar entre les EAU et le mouvement Ansarullah afin de réduire l’escalade militaire, et de démontrer la « bonne volonté » d’Abou Dhabi.

Cependant, le quotidien libanais AlAkhbar a appris, des sources auprès d’Ansarullah, qu’aucun accord n’avait été conclu avec la partie émiratie jusqu’à présent. Ces sources ont indiqué que ce retrait pourrait être non-sérieux afin d’éviter de nouvelles frappes yéménites.

Il convient de noter que la décision des « Géants » intervient après de sérieuses menaces yéménites à l’encontre d’Abou Dhabi.

Sanaa a réitéré qu’il se préparait à lancer une troisième opération visant d’autres cibles militaires et économiques à Abou Dhabi, Dubaï et autres émirats.

Attaque contre les mercenaires émiratis, des dizaines de tués

Entre-temps, le porte-parole des forces yéménites a annoncé, ce samedi 29 janvier, qu’un grand rassemblement de mercenaires des Émirats arabes unis et des militants de Daesh ont été visés, par un missile balistique. Cette nouvelle opération a eu lieu dans le district d’Asilan dans la province de Chabwa (sud), a indiqué le général Yehya Sarii, cité par la télévision yéménite AlMasirah.

Et de préciser : « Plus de 40 mercenaires pro-émiratis, dont des chefs militaires, ont été tués et blessés. Plusieurs véhicules ont également été détruits lors de cette frappe balistique ».