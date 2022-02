Les sportifs arabes et iraniens ayant refusé de jouer avec des sportifs sionistes ont été honorés, le lundi 31 janvier, lors d’une cérémonie organisée au Liban par le ‘Forum international d’hommage aux athlètes anti-normalisation’.

La médaille d’or d’AlQods a été remise à ces athlètes qui ont visité le sud Liban et inscrit leurs noms sur une médaille d’or géante fixé sur un mur séparant la localité libanaise de Kfarkila à la Palestine occupée.

Lors de la cérémonie d’hommage, le Forum a adopté le Code d’honneur du sport contre la normalisation, qui rejette l’injustice et défend les causes justes pour des raisons éthiques et humaines.

Le judoka algérien Fethi Nourin a lu l’introduction de cette charte qui est « née de la foi en la justice de la cause palestinienne et de la valorisation des sacrifices consenties par le peuple palestinien ». Tout en soulignant: « la nécessité d’affronter toutes formes de normalisation, afin de préserver la pureté des compétitions sportives et de garantir le véritable esprit sportif ».

