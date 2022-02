Le fondateur du Bridgewater Speculation Fund Group, Ray Dalio, a affirmé que « la trajectoire actuelle aux États-Unis d’Amérique « indique qu’elle a franchi le seuil d’évolution vers un modèle de guerre civile caractérisé par la violence ».

Le patron du plus grand groupe spécialisé dans le marché spéculatif a ajouté sa voix à celles qui mettent en garde contre des signes d’une guerre civile américaine, conséquence de la dégradation des conditions économiques et de l’accumulation des sources de richesse entre les mains des élites financières, sans compter du niveau élevé de l’extrémisme et de l’opposition entre la droite et la gauche dans un match nul.

Ray Dalio a ajouté, sur son site Internet, que les facteurs influençant le déclenchement d’une guerre civile, tels qu’indiqués par les modèles historiques, se résument à « un mélange de deux facteurs ».

Le premier facteur se résume dans « les difficultés monétaires dues au manque de liquidités nécessaires, qui entraînent un énorme déficit de la balance des paiements, l’imposition d’impôts élevés, l’impression de billets de banque et un taux d’inflation élevé ».

Quant au deuxième facteur, il consiste en « l’énorme écart entre les taux de revenu actuels qui encourage le recours des gens à s’accrocher aux revendications qu’ils désirent et à se battre pour elles, quels qu’en soient les coûts, au lieu de faire des concessions ».

Il a souligné le déclin de la position de son pays à l’échelle mondiale comme l’une des composantes des facteurs de la guerre civile, « à la lumière de l’émergence de forces internationales suffisamment puissantes pour rivaliser avec la puissance la plus en vue au monde et qui est isolée face à la cristallisation des facteurs de la guerre civile.

Source: Traduit d'AlMayadeen