L’orateur de la mosquée d’AlAqsa, Cheikh Ekrima Sabri, présidera la prière de ce vendredi, 18 février 2022, dans le quartier de Cheikh Jarrah, dans la ville d’AlQods occupée.

Une source concordante citée par PalToday a révélé que Cheikh Sabri mettra l’accent dans son sermon sur « les évènements en cours à Cheikh Jarrah, théâtre d’une bataille existentielle avec l’occupation israélienne ».

Et de mettre en garde contre « les efforts de l’occupation pour mettre la main sur ce quartier après l’expulsion forcée de ses habitants de leurs maisons ».

Cheikh Sabri incitera également, lors de son discours, « tous les peuples libres de la nation arabe et islamique à fournir toutes les formes de soutien aux habitants du quartier et à se tenir à leurs côtés, en plus d’exercer des pressions sur le gouvernement d’occupation pour qu’il cesse ses agressions ».

Les forces d’occupation ont renouvelé, le jeudi 17 février, leurs agressions contre les habitants de Cheikh Jarrah, menacés d’expulsion. Les soldats israéliens ont battu les habitants palestiniens et dispersé par la force un sit-in de solidarité organisé dans le quartier.

Ils ont également ouvert le feu contre les citoyens, tiré des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes, en plus de l’arrestation des dizaines de personnes.

Les forces d’occupation imposent un couvre-feu dans le quartier palestinien dans le but de vider la ville sainte d’AlQods des Palestiniens au profit des colons.

Les factions de la résistance palestinienne ont mis en garde l’occupation israélienne contre la poursuite de ses agressions à l’encontre de Cheikh Jarrah et d’AlQods. Il s’agit d’une « violation des lignes rouges, qui ne peut être tolérée ».

Source: Traduit à partir de PalToday