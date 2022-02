Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé, le mardi soir 24 février, que « si Israël impose une guerre au Liban, il verra alors toutes nos forces ».

Le numéro un du Hezbollah a en outre expliqué lors d’une interview avec la chaine AlManar que « notre véritable projet est la justice et la paix, et le projet de la résistance est voué à la victoire, visant la protection des gens, la défense de la liberté, de la patrie, de la nation et des lieux saints ».

« Ce qui s’est passé au Liban est une attestation de la promesse divine mentionnée dans Son livre. Et cet Israël cessera d’exister. C’est une entité qui va disparaître. C’est une entité temporaire, et je soutiens l’adoption de cette désignation », a renchéri Sayed Nasrallah.

Et d’ajouter : « lorsque vous vous résignez et rendez vos armes, vous dites à votre adversaire que vous êtes écrasés, humiliés et faibles. Il n’aura alors pas de pitié de vous, mais vous humiliera de plus en plus ».

« Qu’ils nous donnent un exemple des peuples qui ont résisté, rendu leurs armes, et restés dignes ! « .

Le secrétaire général du Hezbollah a dans ce contexte réitéré que « la résistance est plus forte que jamais et n’a nullement été pareille depuis 1948, et ce à tous les niveaux liés à la détermination, la confiance dans son public, sa force militaire… ».

Et de poursuivre : « cette résistance n’a pas de plafond, et elle est bien consciente de l’ampleur de la menace et des risques, et par conséquent elle restera en état de préparation face à l’ennemi. »

« Le public de la résistance est le plus grand public au Liban, pas seulement au niveau des effectifs, mais il s’agit d’un public qui a trait au sacrifice et à offrir ses enfants tout en supportant les conséquences de la confrontation », a-t-il indiqué.

Et Sayed Nasrallah de conclure: « Nous avançons vers l’objectif de l’élimination d’Israël de l’existence. Les peuples de la région, l’axe de la résistance, la situation interne israélienne et les modifications internationales vont tous dans le sens de l’éradication d’Israël ».

Source: AlManar