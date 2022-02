Le représentant permanent de la Russie auprès de l’UE, Vladimir Chizhov, a affirmé que « Moscou trouvera des acheteurs pour son gaz naturel après la suspension par l’Allemagne du gazoduc Nord Stream 2 ».

Dans une interview accordée samedi au site d’information Euractiv, Chizhov a déclaré que « l’interdépendance énergétique entre la Russie et l’Union européenne est énorme ».

Et d’ajouter: « Personne au sein du gouvernement allemand n’a dit que le projet est fini, il a juste été suspendu », notant « qu’il peut actuellement s’appeler Sleeping Beauty, mais qui sera affecté par cette décision actuelle? ».

« Il y a des dirigeants de l’extérieur de l’Union européenne qui s’attendaient à ce que les précédentes séries de sanctions détruisent l’économie russe, mais nous les surmonterons, et nous sommes capables de calculer les risques et de faire face aux conséquences de toute sanction potentielle. Les sanctions ont un effet de rebond, et frappent souvent ceux qui les imposent », a expliqué M.Chizhov.

Et de renchérir : « Pas à cause des contre-sanctions, mais parce que dans ce monde très interconnecté, dans cette économie mondialisée, ils verront ».

Rappelons que le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé le mardi 22 février la suspension de l’autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 qui relie la Russie à l’Allemagne.

Nord Stream 2 relie les deux pays grâce à un tube de 1 230 kilomètres sous la mer Baltique d’une capacité de 55 milliards de m3 de gaz par an, sur le même parcours que son jumeau Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012. Le tracé, qui contourne l’Ukraine, doit augmenter les possibilités de livraison de gaz russe à l’Europe.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen