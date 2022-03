Le Centre satellitaire de l’UE à Madrid soutiendra l’Ukraine dans le renseignement spatial. C’est ce qu’à déclaré Josep Borrell à l’issue d’une visioconférence avec les ministres de la Défense des pays membres de l’Union européenne le 28 février.

« L’Ukraine a également demandé un soutien dans le domaine du renseignement spatial, nous mobilisons notre centre satellite à Madrid pour ce travail.’’

Durant cette conférence de presse, il est également revenu sur le financement de 500 millions d’euros d’équipement militaire qui a été accordé à l’Ukraine.

« Le but est de coordonner ce que les États membres font de leur côté et ce que nous pouvons faire et financer à hauteur de 500 millions d’euros ce que nous avons décidé d’accorder hier à l’armée ukrainienne. Ce demi-milliard d’euros sera consacré à fournir des armes défensives, des armes de gros calibre, des antichars et des équipements de toutes sortes afin de repousser l’agression. »

Qu’est-ce que le Centre satellitaire?

Le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSE) a été fondé en 2002 et se trouve à Madrid. Il est chargé d’appuyer la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en fournissant des services basés sur des moyens spatiaux et des données collatérales.

Il transmet aux responsables politiques des alertes précoces sur des crises potentielles, ainsi que des analyses de la situation mondiale, sous la supervision du Comité politique et de sécurité et de la direction opérationnelle du Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Cela permet en outre à l’UE de prendre des mesures diplomatiques, économiques et humanitaires en temps utile, notamment en vue de préparer une intervention.

Quels en sont les bénéficiaires?

Plusieurs organisations bénéficient de ses services dont la Commission européenne, les pays membres de l’Union européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ainsi que les missions et opérations de l’UE.

Enfin, des entités extérieures à l’Union, telles que l’Onu, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) obtiennent des informations de la part de cette organisation.

