Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que « le Hezbollah a formé sa machine électorale pour qu’aucun vote ne soit perdu, même dans les circonscriptions où il n’y a pas de candidats ».

Dans son discours axé uniquement sur les prochaines élections législatives , Sayyed Hassan Nasrallah a expliqué les critères de nomination des candidats du Hezbollah, indiquant que « le Hezbollah peut se présenter sur deux listes dans certaines circonscriptions en fonction de nos intérêts électoraux et de ceux de nos alliés ».

Son éminence a souligné que « l’atmosphère de doute sur le report des élections a été diffusée par une seule partie, et cette affaire est terminée depuis que nous avons annoncé notre slogan pour cette campagne légilsative : » Nous resterons, pour protéger et construire » assurant que « les élections auront lieu en leur date prévue ».

Le SG du Hezbollah a souligné que » les députés du Hezbollah font partie du Hezbollah: leur plafond est le Hezbollah, leur stratégie , leur position traduisent celle du Hezbollah, contrairement aux députés independants qui souvent s’expriment à titre personnel, alors que les députés du Hezbollah s’expriment au nom du Hezbollah : ce sont des moujahidines au sein du Hezbollah ».

Sur les critères adoptés par le Hezbollah dans le choix des candidats qui représenteront le parti au sein du Parlement libanais, son éminence a indiqué que « nous ne choisissons pas nos candidats sur la base de liens parentaux avec un membre de la Choura ou avec moi , ni sur demande de la part d’un frère, ni sur la base de sa famille ou de sa tribu, ni sur la base de sa zone géographique, ni sur la base de notre amitié avec nous, (..) nous les choisissons en raison de leurs capacités d’assumer des responsablités, de leurs compétences(..) »

Et de poursuivre : » il faut savoir que le député accumule des experiences au fil du temps. Il ne jouit pas seulement de capacités et de compétences. Ainsi, il a testé son endurance face aux défis et dans les situations de crise, il connait les régles du jeu du pouvoir. Et donc, depuis 1992 nous avons toujours choisi nos candidats sur la base de leur ancienneté. Toutefois, nous sommes aussi pour l’apport d’un sang nouveau au sein du bloc de la Loyauté pour la Résistance et donc aprés deux mandats , nous choisissons des candidats prometteurs et jeunes ».

Enfin sayyed Hassan Nasrallah a tenu à rappeler son discours lors de la campagne légilsative de 1996, dans lequel il avait affirmé de » ne pas voter pour nous à cause de la construction d’une école, ou de la construction d’une route, votez pour les martyrs qui sont tombés pour défendre votre pays, pour la résistance contre l’ennemi »ajoutant que » nous ne promettons pas des promesses irréalisables, nous définissons des objectifs à travers notre programme électorale: certains sont anciens d’autres nouveaux mais toujours en lien avec la réalité. Et si j’ai tenu à consacrer mon discours aux élections législatives, car je ne veux pas que les gens votent pour nous parce qu’ils ont confiance en nous, mais aussi par conscience, parce qu’ils ont réfléchi sur notre programe, nos critères, nos candidats, notre programme ».

PRINCIPAUX POINTS DE SON DISCOURS:

1-La tenue des élections :

Les voix qui nous ont accusé à tort et à travers de ne pas vouloir tenit ces élections se sont éteintes car après avoir annoncé notre slogan : »nous resterons pour protéger et construire”.

Dans le cadre de la préparation sérieuse, nos frères et sœurs se sont mobilisés dans diverses régions pour mettre en place les machines électorales là où nous avons nos listes et nos candidats mais aussi là où nous n’avons pas de candidats. Nos machines électorales seront présentes dans toutes les circonscriptions électorales afin de soutenir nos amis.

2-Les listes électorales mixtes

Depuis un certain temps, nous tenons des discussions, des réunions pour échanger nos opinions, nos idées avec nos alliés, nous pensons à voix haute et nous partageons nos propositions. Et donc nous avons conclu que nous avons besoin de temps pour dresser nos listes électorales mixtes de manière définitive. Par conséquent, toutes les informations diffusées dans les médias sur un désaccord ou une mésentente avec nos alliés sur les listes des candidats mixtes sont mensongères voire erronées.

Dans nos réunions internes, nous avons conclu que dans certaines circonscriptions électorales nous comptons présenter une liste unique mite, alors que dans d’autres nous comptons présenter deux listes sur la base de nos intérêts électorales et ce en raison de la nature du scrutin électoral. Cela ne signifie point comme certains tentent de le faire croire, qu’il existe entre nous et nos alliés une quelconque rivalité.

Par ailleurs, certains médias insinuent que le Hezbollah organise la campagne électorale de ses alliés et de ses amis, je tiens à souligner que ce n’est pas vrai. Oui, il est tout à fait logique de coordonner avec nos alliés dans les circonscriptions où nos propres candidats se présentent. Mais là où nous n’avons point de candidats, ce sont nos alliés qui organisent leurs campagnes et leurs listes électorales. Certes, si nos amis nos amis nous demandent de les soutenir, nous sommes prêts à répondre à cette aide : soit nous échouons soit nous remportons la victoire.

Donc, il est trop tôt de parler des alliances à l’heure actuelle car les liste sont encore soumises à l’étude.

Pour ce qui est de notre slogan électoral de 2022: nous restons pour protéger et construire, il a été inspiré de celui de 2018 : protéger et construire. La seule différence est le verbe : nous restons.

Au cours de notre campagne électorale, nous comptons expliquer comment construire et résister, nous aurons l’occasion plus tard de dévoiler dans les détails notre programme électoral.

Mais, sachez que notre programme électoral n’est pas la charte du Hezbollah encore moins sa stratégie, il traduit des objectifs bien défini en fonction des récents développements sur la scène libanaise, des objectifs qu’il faut réaliser durant les quatre prochaines années. Ce programme a été inspiré de celui de 2018 qui comprend des objectifs qui n’ont pas pu être réalisés car leur réalisation requiert plus de temps. Alors que d’autres objectifs n’ont pas pu se réaliser compte tenu de certains évènements qui sont survenus durant ces quatre dernières années.

A SUIVRE

Source: AlManar