La Serbie a été le théâtre d’une manifestation importante de soutien à la Russie et son président Vladimir Poutine dans son opération militaire en Ukraine.

A Belgrade, des milliers de manifestants ont défilé dans ses rues et scandé des slogans de soutien à la Russie et surtout aux habitants du Donbass, à l’est de l’Ukraine.

Dans cette province qui comprend les deux régions Donetsk et Lougansk, la population russophone a fait l’objet d’attaques incessantes depuis 2014 de la part des troupes gouvernementales ukrainiennes et des groupes nationalistes. Il est question que plus de 13 000 tués parmi ses habitants en 8 années. Les dirigeants de ces deux régions ont proclamé leur indépendance de l’Ukraine et l’établissement de deux républiques populaires. Celles-ci ont été reconnues par Moscou.

Les manifestants ont aussi critiqué le rôle de l’Otan qui en 30 années s’est élargi en direction des ex-pays du bloc de l’est des ex-républiques de l’Union soviétique. Alors que cette organisation ainsi que d’innombrables dirigeants des pays occidentaux s’étaient engagés à ne pas le faire pour l’ex-président Mikhail Gorbatchev, lors de l’effondrement de l’URSS au début des années 90 .

Ils ont clôturé leur marche en se rendant vers les ambassades de la Russie et de la Bélarusse.

Il est aussi question d’une quarantaine de manifestations qui ont eu lieu en Grande Bretagne dans une quarantaine de villes pour protester contre la guerre en Ukraine et contre le politique d’élargissement de l’Otan, selon la télévision d’information libanaise al-Mayadeen.

Ces manifestations dans ces deux pays sont à contre-courant des rassemblements qui ont lieu en Europe et qui soutiennent toutes sans faille le régime ukrainien. La plupart des pays d’Europe ont interdit les médias russes RT et Sputnik et il y règne une atmosphère liberticide malsainte de plus en plus critiquée par de nombreux citoyens européens, dont certaines intellectuels.

