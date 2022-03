Le ministère russe de la Défense a annoncé l’ouverture de couloirs humanitaires et l’entrée en vigueur du régime de cessez-le-feu, à compter d’aujourd’hui à 10h00, heure de Moscou.

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense « des couloirs humanitaires seront ouverts à Kiev, Tcherngiv, Soumy, Kharkov et Marioupol, et le régime de cessez-le-feu sera mis en vigueur à partir de ce jour à 10h00, heure de Moscou.

Le texte a ajouté : « Au cours des dernières 24 heures, des bombardiers et des chasseurs des Forces aérospatiales russes ont détruit 158 installations militaires sur le territoire ukrainien ».

Selon un rapport du ministère russe de la Défense : « Le 7 mars, l’aéroport d’Ozerno de l’armée de l’air ukrainienne dans la région de Jytomyr a été désactivé avec des armes à longue portée de haute précision. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu en l’air deux MiG-29 et un Su-27 de l’armée de l’air ukrainienne ».

Selon le communiqué, « deux divisions ukrainiennes du système de missiles anti-aériens S-300, trois systèmes de tir automoteurs Buk M-1, quatre postes de commandement, deux stations radar, neuf dépôts de munitions, onze zones de dépôts d’armes et de matériel militaire ont été mis en panne ».

Au total, depuis le début de l’opération, 2 482 infrastructures militaires ukrainiennes ont été détruites au cours de l’opération, selon le ministère russe de la Défense , parmi elles : 87 postes de commandement et centres de communication des Forces armées ukrainiennes, 124 anti-aériens systèmes de missiles S-300, Buk M-1 et Osa, ainsi que 79 stations radar, 866 chars et autres véhicules blindés de combat, 91 batteries de missiles, 317 pièces d’artillerie et de mortiers, 634 unités de blindés militaires, 81 drones.

Le groupe des forces de Lugansk a pris le contrôle des colonies de Borsonino, Kremenaya, Bechanoy, Varvarovka, Pechenichnoye, Ibivanovka, Novodroshysk et Belogorovka, avec une avance de 9 km.

Les unités de Donetsk ont pris le contrôle du district d’Osavichym à Marioupol.

Source: Traduit à partir de Sputnik Arabic