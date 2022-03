Le directeur d’Amnesty International USA, Paul O’Brien, a pris position cette semaine contre la notion d’« Israël en tant qu’État juif ».

Selon le site web Jewish Insider, M. O’Brien a tenu ces propos lors d’un événement au Women’s National Democratic Club, le mercredi 9 mars dernier, à Washington. Il a évoqué un voyage en Palestine occupée au cours duquel il a rencontré une femme palestinienne qui a été chassée de son village natal en Cisjordanie occupée et dit avoir compati avec ses endurances.

« Ce que j’ai vécu en écoutant son histoire, c’est l’échec de l’imagination dans la création d’une société …. Amnesty n’a aucune opinion politique sur aucune question, y compris le droit de l’État d’Israël à survivre. Nous nous opposons fermement à l’antisémitisme. Mais si vous demandez à la plupart des gens qui travaillent à Amnesty, comprenez-vous ce que cela signifie de sentir qu’un État qui vous a fourni un refuge est maintenant menacé ? Je ne connais personne à Amnesty qui dirait non, je ne comprends pas ce que cela signifie. Et je ne comprends pas pourquoi le peuple juif aux États-Unis et en Israël serait préoccupé par cela », a-t-il dit selon Jewish Insider.

La seule chose avec laquelle je voulais être en désaccord … est qu’Israël devrait être préservé en tant qu’État pour le peuple juif. Je ne sais pas si vous l’avez dit exactement de cette façon, mais vous avez dit quelque chose sur le fait qu’il devrait y avoir un État pour le peuple juif. C’est, en substance, la loi de 2018, selon laquelle l’État d’Israël est réservé aux seuls Juifs, et il ne devrait être qu’à eux. Et cela, du point de vue des droits de l’homme, n’est pas un traitement égal entre le peuple juif et le peuple palestinien. Mais c’est vraiment important, je pense, en particulier pour ceux qui comprennent les menaces que le peuple juif a subies au cours des dernières générations, je pense qu’il incombe aux personnes qui engagent cette conversation de dire, non, je ne crois pas qu’Israël devrait être préservé en tant qu’État dans lequel une race est légalement autorisée à en opprimer une autre », a-t-il ajouté.

O’Brien dit ne pas être persuadé que les juifs aux Etats-Unis ou dans le monde veuillent un État pareil.

« Mon instinct me dit que ce que veut le peuple juif dans ce pays, c’est de savoir qu’il existe un sanctuaire qui est un endroit sûr et durable où le peuple juif peut appeler chez lui. Mais je pense qu’ils peuvent être convaincus au fil du temps que la clé de la durabilité est d’adhérer à ce que je considère comme des valeurs juives fondamentales, qui doivent être fondées sur des principes, équitables et justes dans la création de cet espace. Je pense que la plupart des Juifs de ce pays aimeraient voir les deux/et d’un espace juif sûr ».

Tout en admettant que les juifs ont le droit d’avoir un État juif sûr, il a toutefois estimé que « cet État ne doit pas être construit sur un système juridique de privation de droits des personnes dans ce pays ».

«Je ne pense pas que ce soit une zone de confort pour la communauté juive », a conclu le directeur d’Amnesty international.

Source: Médias