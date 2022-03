L’expert des questions iraniennes et régionales Mohamad Mahdi Chariatmadari a affirmé que dans le bâtiment visé dans la nuit de samedi à dimanche derniers à Erbil , dans le Kurdistan irakien, se déroulaient des réunions entre Israéliens, Américains, Kurdes et Turcs dans le but de planifier des attaques contre l’Iran.

« Le bâtiment d’Erbil a été pris pour cible parce qu’il était utilisé par le Mossad pour espionner l’Iran », a-t-il ajouté lors d’un entretien avec la télévision libanais d’information al-Mayadeen.

M. Chariatmadari a indiqué que Téhéran avait informé aussi bien le gouvernement à Bagdad que celui du Kurdistan d’Irak de ces données, mais ils ne lui ont accordé aucun intérêt. Elle les aussi averti qu’elle allait riposter et ne restera pas les bras croisés face a ce qui constitue un danger pour sa sécurité.

Selon le Corps des gardiens de la révolution qui a revendiqué l’attaque le bâtiment abritait un centre stratégique des complots sionistes.

L’expert iranien a réitéré que la frappe est une riposte un attentat perpétré contre un camp iranien dans la province de Kermânchâh au nord-ouest du pays, province frontalière avec le Kurdistan irakien.

Quant à la mort de deux officiers du CGRI, qui ont succombé lors d’un raid israélien à proximité de Damas le 8 mars dernier, « elle sera vengée le moment et le lieu opportuns définis par l’Iran, et contre des endroits israéliens directement », selon M. Chariatmadari.

Source: Médias