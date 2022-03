Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de Igor Konashenkov, a annoncé que « 308 drones, 1 713 chars et véhicules blindés, 170 lance-roquettes, 715 pièces d’artillerie et mortiers, en plus de 1 557 autres installations militaires ukrainiennes ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine( le 24 février) ».

Le ministère russe de la Défense a déclaré, ce lundi 28 mars, que ses forces avaient ciblé 36 installations militaires ukrainiennes et abattu 5 avions de combat et 19 drones au cours des dernières 24 heures.

« Quatre bombardiers ukrainiens Su-24 ont été abattus en l’air au-dessus de la province septentrionale de Tchernihiv, et un chasseur ukrainien Su-27 a été détruit près de Kramatorsk dans le Donbass », a indiqué le ministère russe dans un communiqué.

Et d’ajouter: « les forces russes ont abattu cinq missiles ukrainiens tirés par des lanceurs Smertch près d’un aéroport de la province de Kherson ».

« Un groupe de forces russes a pénétré de deux kilomètres les défenses de la 95e brigade des forces armées ukrainiennes et a atteint la périphérie sud de la ville de Novosilovka à Donetsk », a-t-on indiqué de même source.

Il a souligné que « des unités des forces de la République populaire de Lougansk ont avancé au cours de leur attaque d’une distance de cinq kilomètres. Elles ont pris le contrôle des villes d’Ivanovka et de Novosadovoy et ont atteint la ligne Terni à la frontière avec la République de Donetsk ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen