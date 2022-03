Après le calme qui a régné sur les fronts de la province d’Idleb dans le nord-ouest de la Syrie depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, des avions de combat russes et syriens ont effectué, ce lundi 28 mars, pour la première fois depuis près d’un mois, plusieurs frappes aériennes visant le quartier général et les avant-postes des miliciens de Hayat Tahrir al-cham, (ex-front al-Nosra, branche armée d’al-Qaida) dans l’entourage de la localité de Maarat al-Naaman.

Dans la province d’Alep, deux soldats turcs ont été blessés, à la suite de bombardements d’artillerie de l’armée syrienne visant des sites proches des points d’observation turcs à l’ouest d’Alep, selon des sources médiatiques de l’opposition.

Les sources des médias d’opposition ont indiqué que les bombardements provenaient des environs de la ville de Darat Izza, à l’ouest d’Alep, et qu’un certain nombre d’obus d’artillerie ont visé des emplacements à proximité des points d’observation turcs dans les zones de Mukalbis et Cheikh Souleiman, blessant deux soldats turcs.

Le bombardement s’était accompagné d’un vol intense d’avions de reconnaissance russes dans le ciel de la campagne occidentale d’Alep.

Dans la province de Raqqa, un homme armé appartenant à la milice al-Jabhat al-Chamiyat a été tué par l’explosion d’un engin explosif posé dans sa voiture dans le village de Ranin, qui est sous le contrôle des miliciens pro turcs, au nord de la ville de Raqqa.

Source: Médias