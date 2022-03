Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayed Abdel-Malik al-Houthi, a accusé les Etats-Unis de répandre les guerres et le mal pour toute l’humanité.

« Une grande partie de notre société souffre en raison des prix élevés et du blocus, en plus de ce qui se passe en Ukraine, et de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis, et des effets qui en résultent », a-t-il dit lors d’un discours prononcé ce lundi 28 mars devant un parterre de religieux et de dirigeants de l’Etat à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan.

« La hausse des prix cause des souffrances à de nombreuses familles, en particulier à la lumière de la baisse des revenus due au siège. Le siège est un crime majeur commis par la coalition d’agression, et c’est l’un de ses crimes les plus brutaux et les plus inhumains », a-t-il ajouté, selon la télévision yéménite al-Massirah, proche d’Ansarullah.

Estimant que « la coalition d’agression combat l’ensemble du peuple yéménite, il a expliqué que le siège est une guerre globale qui atteint chaque famille et chaque foyer. La coalition de l’agression voudrait que tout notre peuple souffre pour obtenir les besoins de sa vie « .

Il a ajouté : « Les politiques économiques de l’ancien régime, qui étaient basées sur les importations et la perturbation de la production intérieure, ont causé un grand tort à notre peuple. L’un des dommages de ces politiques économiques précédentes est le grand impact de la guerre en Ukraine, parce que 30% du blé au Yémen est importé d’Ukraine. »

Selon le chef du mouvement Ansarullah ce sont « les politiques américaines qui propagent les guerres, créent des crises et apportent le mal à l’humanité ».

S’adressant aux dirigeants de la coalition arabe menée contre son pays sous le commandement de la Russie, et dont l’offensive entame sa huitième année, Al-Houthi a insisté qu’ils devraient pour sortir du pétrin dans lequel ils se sont empêtrés de faire cesser leurs bombardements, de suspendre l’embargo et de mettre fin à l’occupation.

« La huitième année a été inaugurée par la troisième opération de levée du siège, qui a trouvé un écho dans le monde entier », a-t-il rappelé en allusion aux attaques de grande envergure qui ont été menées depuis une dizaine de jours au moyen de missiles balistiques et de drones contre des sites pétroliers et vitaux saoudiens.

« Nous n’épargnerons aucun effort pour faire face à l’agression et au siège, et nous n’accepterons pas indéfiniment la poursuite du siège », a averti aussi le chef d’Ansarullah.

Source: Médias