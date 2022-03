L’objectif des États-Unis est d’affaiblir l’Europe et de causer un maximum de dommages à ses relations avec la Russie, a déclaré le lundi 28 mars le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patroushev.

« L’objectif des Américains, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, est évident : affaiblir l’Europe et causer un maximum de dommages à ses relations avec la Russie, créant des avantages indéniables pour leur développement économique. L’exemple le plus odieux et le plus tragique de la politique destructrice de Washington est l’Ukraine qui a été programmée dans un cadre antirusse pendant 30 ans depuis son indépendance », a déclaré Patroushev.

Selon lui, les États-Unis ont forcé leurs alliés européens à se joindre aux sanctions antirusses illégitimes – souvent contre leurs propres intérêts.

« En conséquence, dans les pays européens, même maintenant, avant même que la Russie n’ait introduit des mesures de réponse complètes, il y a une forte augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires », a déclaré le chef du Conseil de sécurité.

Il a également noté que « Washington avait complètement détruit le système mondial de contrôle des armements, sapant divers pactes au cours des dernières décennies, notamment le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, la réglementation du Ciel ouvert et le Traité sur les missiles antibalistiques ».

Patroushev a estimé que « cette politique avait mis en péril l’avenir de la planète ».

Un mois après le début des conflits en Ukraine, les délégations russe et ukrainienne sont arrivées à Istanbul pour discuter de la crise.

Source: Avec PressTV