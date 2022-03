Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a annoncé qu' »un nouveau paquet de contre-sanctions est en cours de préparation par le gouvernement ».

Mishustin a déclaré lors d’une réunion avec des députés de la Douma d’État du Parti communiste : « Comme vous le savez, un nouveau paquet de contre-sanctions est en préparation, et nous comptons sur votre bloc pour participer à sa discussion constructive et détaillée, comme par le passé. »

Il a souligné que « l’augmentation de la production de biens dont l’approvisionnement du pays a été interrompu en raison des sanctions figurait parmi les tâches les plus urgentes », ajoutant que « le gouvernement a alloué un montant de 40 milliards de roubles (environ 427 millions de dollars) au programme des prêts aux usines à des conditions préférentielles. »

Il a souligné que « le pays a besoin de temps pour s’adapter à la flambée des prix causée par les problèmes logistiques causés par les sanctions ».

Les pays occidentaux ont annoncé l’imposition de sanctions de grande envergure contre Moscou après le début de l’opération militaire russe en Ukraine. Les sanctions visaient principalement le secteur bancaire russe et les fournitures de produits de haute technologie, en plus de l’annonce par un certain nombre d’entreprises occidentales qu’elles suspendaient leurs opérations en Russie.

Source: Médias