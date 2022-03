Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a accueilli le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhaleh, et la délégation qui l’accompagnait.

Au cours de cet entretien, les deux dirigeants de la résistance ont discuté des derniers développements sur la scène palestinienne, la hausse des opérations (anti-occupation) à l’intérieur des territoires occupés en 1948 notamment celles qui ont été menées ces derniers jours.

Les deux parties ont également procédé à une évaluation générale de la situation dans la région à la lumière des développements régionaux et internationaux et de leurs répercussions sur la cause palestinienne.

Rappelons que 11 Israéliens ont été tués en une semaine suite à trois opérations armées et à la voiture bélier menées par 4 Palestiniens qui sont tombés en martyr.

Source: AlManar