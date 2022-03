Évoquant la situation ultra-sensible dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz et la mer d’Oman et certains agissements israéliens dans cette zone stratégique, le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de Hossein Salami, a qualifié d’intolérables les relations des pays du Golfe avec l’entité sioniste.

Selon Fars News, le général Salami a tenu ces déclarations, le mercredi 30 mars, à l’occasion d’une visite sur l’île iranienne de Abou Moussa, et ce en compagnie de l’amiral Alireza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI.

Le général Salami avait pour mission d’évaluer le niveau de préparation au combat des unités stationnées sur l’île de Abou Moussa, d’inspecter les fortifications, les équipements de défense et de rencontrer le personnel militaire.

Abu Musa est une île de 12 km² située dans le golfe Persique. L’île fait partie d’un archipel de 6 îles situées à l’entrée du détroit d’Ormuz (Abou Moussa, Bani Forur, Forur, Sirri , Grande et Piccola Tunb ). La souveraineté sur Abou Moussa fait l’objet d’un différend entre l’Iran et les Émirats arabes unis. L’Iran contrôle cette île ainsi que les îles Tunb , qui sont intégrées à la province d’ Hormozgan.

Le chef du CGRI s’est par ailleurs félicité de la situation et des services rendus sur les îles stratégiques et a assuré une défense « ferme et déterminée » contre d’éventuelles menaces.

Brossant un tableau détaillé sur les capacités de défense et de combat de la marine du CGRI, il a souligné : « La marine du CGRI a fait des avancées extraordinaires dans les domaines des drones, des missiles, de la flottabilité, de la guerre électronique, de l’armée de l’air et des sous-marins. »

« Elle est en mesure de réagir rapidement et efficacement à tous les niveaux », a-t-il fait savoir.

« Nous espérons qu’avec les importantes mesures prises par la marine du CGRI, la qualité de nos équipements, leur mise à niveau, nos performances techniques et tactiques ne cesseront de s’accroître et ce, avec les efforts inlassables de nos braves forces omniprésentes sur la mer », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Chaque fois que nous visitons nos positions navales, nous nous retrouvons face à de nouvelles prouesses et une montée en puissance. Nous nous rendons compte de la puissance quantitative et qualitative des drones, des sous-marins, des missiles, des unités de guerre électronique et des autres composants de la puissance navale du CGRI ».

Évoquant la situation sécuritaire dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz et la mer d’Oman et certains agissements dans cette région, le général Salami a déclaré : « Malheureusement, certains pays du sud du golfe Persique ont établi des relations politiques et sécuritaires avec le régime sioniste. Ce qui représente une grave menace pour la sécurité régionale… Nous déclarons et avertissons explicitement que la poursuite de telles relations n’est pas du tout admissible. Que ces pays comprennent que l’existence du régime sioniste diabolique partout dans le monde est une source d’insécurité ».

Le commandant en chef du CGRI a en outre appelé ces régimes arabes à reconsidérer leurs politiques.

Rappelons que les Emirats et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec l’entité sioniste en 2020.

Source: Avec PressTV