Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n’excluait pas la possibilité d’une conversion en rouble ou en yuan dans le cadre du commerce de l’énergie avec la Russie.

« Les autorités n’excluent pas de passer au rouble ou au yuan dans le commerce de l’énergie avec la Russie », a déclaré le ministère dans un communiqué, notant que les entreprises chinoises ont l’intention d’utiliser leurs devises plus activement dans le commerce avec la Russie « sur la base de l’égalité et di bénéfice mutuel, compte tenu de l’évolution de la situation du marché. »

Le ministère a ajouté : « Lors de la réalisation de règlements réciproques bilatéraux, les entités du marché peuvent choisir une devise en fonction de leurs propres besoins… L’utilisation de la devise nationale dans le processus d’interaction commerciale et économique ordonnée peut aider à éviter les risques de change et réduire les coûts associés au change. »

Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou avait décidé de convertir en rouble, dès que possible, les paiements pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Il a chargé la Banque centrale et le gouvernement « de déterminer la procédure pour les transactions avec l’Europe en roubles russes d’ici une semaine », déclarant que « Moscou n’acceptera plus les paiements en dollars et en euros pour son gaz exporté vers l’Europe ».

Plus tôt, le Wall Street Journal a rapporté que « L’Arabie saoudite envisage d’utiliser le yuan au lieu du dollar pour les paiements d’une partie du pétrole qu’elle exporte vers la Chine ».

