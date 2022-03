Le président russe Vladimir Poutine a signé ce jeudi 31 mars un décret sur le mécanisme de paiement en roubles russes le gaz naturel fourni aux « pays inamicaux », dont l’Union européenne.

Selon le décret qui entrera en vigueur le 1er avril 2022, « les clients des pays inamicaux, y compris de l’Union européenne, doivent ouvrir des comptes en monnaie russe dans les banques russes », pour payer leurs fournitures.

Commentant le blocage des actions russes par les États-Unis et l’Union européenne constitue une menace pour les recettes en devises provenant des exportations de gaz.

« Les contrats de fourniture de gaz existants cesseront si les acheteurs des pays inamicaux ne respectent pas les termes du nouveau paiement », a-t-il averti.

Le président russe a indiqué que la guerre économique contre son pays a commencé il y a des années, accusant l’Occident « de chercher toujours de nouvelles raisons pour imposer des sanctions ».

Selon lui, le but des sanctions occidentales « est de saper le développement de la Russie ».

« Les sanctions imposées à La Russie sont le prix du droit de la Russie à la liberté, à l’indépendance et à la préservation de ses intérêts et valeurs », a-t-il souligné.

Poutine a en outre dit qu’il pense que les États-Unis allaient bénéficier de l’instabilité mondiale comme ils l’ont fait lors des première et deuxième guerres mondiales.

« Le déclin des marchés mondiaux augmente les profits du complexe militaire américain », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que « les États-Unis essaieront de résoudre leurs problèmes aux dépens des autres en créant de nouvelles vagues de déficit mondial », ajoutant que « les pays occidentaux essaient de blâmer la Russie pour leurs erreurs ».

Pour sa part, Dmitri Peskov le porte-parole de la présidence russe, a déclaré que le système de conversion des paiements du gaz en rouble sera « simple, clair, transparent et faisable pour les acheteurs européens et internationaux de confiance ».

Il a expliqué que les nouvelles règles de paiement n’entreront pas en vigueur à compter du 31 mars, car « le paiement et la livraison sont un processus qui prend du temps ».

La monnaie russe a connu une hausse par rapport au dollar et l’euro ces derniers jours, après la décision du président russe de transférer les paiements pour les exportations de gaz naturel vers l’Europe au rouble au lieu de l’euro dans un délai d’une semaine.

La crise énergétique en Europe, exacerbée par les tensions avec la Russie, pousse le vieux continent à chercher chez d’autres pays du gaz naturel, mais le vrai problème ne réside pas seulement de trouver de nouveaux fournisseurs, mais aussi comment leur livrer le gaz.

Source: Médias