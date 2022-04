Le Premier ministre italien Mario Draghi, s’efforçant de réduire la dépendance énergétique de son pays de la Russie, a annoncé lundi lors d’une visite à Alger un accord avec l’Algérie pour l’augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule.

A l’issue d’un entretien avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, M. Draghi a annoncé un accord entre le groupe énergétique italien ENI, acteur clef du secteur des hydrocarbures en Algérie et le géant étatique algérien Sonatrach pour que ce dernier fournisse davantage de gaz à l’Italie.

« Nos gouvernements ont signé une déclaration d’entente sur la coopération bilatérale dans le secteur de l’énergie. À celle-ci vient s’ajouter l’accord entre ENI et Sonatrach pour augmenter les exportations de gaz vers l’Italie », a déclaré M. Draghi à la presse.

« Tout de suite après l’invasion de l’Ukraine j’avais annoncé que l’Italie se serait rapidement organisée pour réduire la dépendance du gaz russe. Les accords d’aujourd’hui sont une réponse significative pour atteindre cet objectif stratégique et d’autres suivront », a-t-il ajouté.

M. Draghi n’a pas fourni de chiffre mais ENI a précisé dans un communiqué que l’accord « permettra d’exploiter les capacités de transport disponibles du gazoduc (Transmed) pour assurer une plus grande flexibilité d’approvisionnement en énergie, et fournir progressivement des volumes croissants de gaz à partir de 2022, jusqu’à 9 milliards de mètres cubes de gaz par an en 2023-24 »

L’Italie, qui importe environ 95% du gaz qu’elle consomme, est l’un des pays européens les plus dépendants du gaz russe.

Le contrat de vente de gaz entre les deux pays a été renouvelé en mai 2019 pour une durée de huit ans jusqu’en 2027, en plus de deux années optionnelles supplémentaires.

La visite de M. Draghi, sur invitation du président Tebboune « vient consolider une coopération historique, de plus en plus étroite dans tous les domaines mais surtout dans le gaz ».

Sonatrach s’est déclaré fin février prêt à fournir davantage de gaz à l’Europe, en l’acheminant notamment via le gazoduc Transmed reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie.

Sonatrach « dispose d’une capacité non utilisée sur le gazoduc Transmed », qui pourrait servir à « augmenter les approvisionnements du marché européen », avait assuré son PDG, Toufik Hakkar.

Sonatrach et ENI, dont le PDG Claudio Descalzi a lui aussi effectué récemment une visite en Algérie, gèrent ensemble le Gazoduc Transmed dont la capacité est de 32 milliards mètres cubes.

« L’Algérie exporte un maximum de 22 milliards de mètres cubes via le gazoduc Transmed », ce qui laisse une capacité de 10 milliards de mètres cubes à exporter, a précisé à l’AFP l’expert Abdelmajid Attar, ancien ministre algérien de l’Energie.

Le gaz pourrait également être liquéfié et envoyé à travers des méthaniers, sachant que « les unités de liquéfaction qui existent en Algérie ne sont exploitées qu’à 50/60% de leurs capacités », selon M. Attar, ancien PDG de Sonatrach.

Sonatrach a ainsi indiqué début avril qu’il n’excluait pas de revoir à la hausse les prix de son gaz livré à l’Espagne et dont celle-ci est très dépendante.

Source: Traduit d'AlMayadeen