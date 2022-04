Le Leader de la Révolution islamique a recommandé aux responsables du pays de ne pas attendre les résultats des négociations nucléaires pour élaborer leurs programmes. L’Ayatollah Khamenei n’a pas manqué de parler des dossiers régionaux dont la Palestine et le Yémen.

« N’attendez pas les résultats des négociations nucléaires et faites avancer vos objectifs ! Ne laissez pas vos affaires être interrompues si les négociations aboutissent à des résultats positifs, moins positifs ou négatifs », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Lors d’une audience accordée, le mardi 12 avril, à un grand nombre de responsables du gouvernement, le Leader de la Révolution islamique a qualifié de « résolubles » tous les problèmes du pays.

« Le système du pouvoir de la République islamique et ses divers acquis, dans les différents domaines, ont transformé l’Iran en un modèle à suivre pour toutes les nations ; il serait donc une déloyauté envers le peuple et la Révolution de décevoir le peuple et de lui faire ressentir de l’impasse. »

Et d’ajouter : « Malgré les cas négatifs qui existent dans l’économie, ce domaine est pourtant marqué par des signes de succès dont l’un est la résilience de l’économie envers les sanctions sans précédent. »

Selon l’Ayatollah Khamenei, « la production de six types de vaccins contre le coronavirus, une dette étrangère qui équivaut presque à zéro et les progrès scientifiques, industriels et technologiques dans les différents domaines constituent d’autres signes qui mettent en évidence le succès de l’économie ».

« Un autre exemple qui fait preuve du succès est que la gestion du pays avance d’une manière correcte et qu’au contraire d’autres pays et malgré toutes les animosités, la gestion du pays est passée d’une partie à l’autre d’une manière légale et sans avoir recours à des actions extrajudiciaires », a-t-il remarqué.

« Ces acquis et d’autres exemples comme l’extension de la profondeur stratégique et l’influence spirituelle de l’Iran dans la région ont fait de la République islamique un modèle à suivre attrayant. »

Aucune chance de gagner la guerre au Yémen

Le Leader a également tenu à apprécier les bravoures du peuple yéménite, s’adressant par la suite aux responsables saoudiens : « J’ai par bienveillance un conseil à donner aux messieurs les Saoudiens. Pourquoi continuer cette guerre dans laquelle -vous le savez bien- vous n’avez aucune chance de gagner ? Trouvez donc une issue pour vous sauver du bourbier. »

L’Ayatollah Khamenei a qualifié de « très bonne nouvelle » la récente trêve annoncée au Yémen.

« Une mise en application, dans le sens propre du mot de la trêve, pourra garantir sa continuité, ainsi que la victoire du peuple yéménite grâce à Dieu, et cela à la faveur du grand courage, de la persévérance du peuple et surtout de l’originalité des responsables et de la nation yéménites. Une guerre qui est déjà perdue face à une pareille nation est-il sage de la continuer? », a-t-il ajouté.

Ne pas attendre les résultats des pourparlers nucléaires

Saluant la bonne prise de position de la diplomatie iranienne, l’Ayatollah Khamenei a souligné : « Que les responsables n’attendent pas la conclusion de l’affaire nucléaire et qu’ils élaborent les plans et règlent les problèmes conformément aux réalités du pays ».

Le Leader de la Révolution islamique a apprécié la résistance de la délégation des négociateurs iraniens face à l’arrogance et au maximalisme de la partie adverse : « La partie adverse qui n’a pas tenu sa promesse et qui s’est retirée de l’accord nucléaire, se sent actuellement en désarroi et dans l’impasse mais l’ordre islamique qui a surmonté une multitude de problèmes, grâce au soutien du peuple, réussira aussi cette étape. »

Au début de cette réunion, le président iranien, Ebrahim Raïssi, a déclaré que le projet le plus important de son gouvernement serait de rehausser l’espoir et la confiance du peuple. « L’ennemi sera déçu grâce à l’unité nationale et à l’appui en nos capacités internes. »

Le président Raïssi a indiqué qu’« en aucun cas, nous ne lierons le pain du peuple et l’économie du pays à la volonté des puissances étrangères ».

Source: Avec PressTV