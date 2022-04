Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas a mis en garde ce mercredi contre toute tentative juive de faire des sacrifices d’animaux dans la mosquée sainte d’AlAqsa.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que le sacrifice d’animaux dans l’enceinte de la mosquée d’AlAqsa « est une escalade dangereuse qui franchit toutes les lignes rouges, soulignant que le peuple palestinien ne permettra pas une telle violation quel qu’en soit le prix ».

Le mouvement palestinien a appelé tous les pays arabes et islamiques à empêcher une telle profanation de la sainte mosquée, exhortant le peuple palestinien à se mobiliser dans le but de défendre la mosquée d’AlAqsa et la ville sainte d’AlQods contre les violations israéliennes.

Entre-temps, les factions de la Résistance palestinienne à Gaza doivent se réunir, ce mercredi, dans le bureau du chef du Hamas Yehya Sinwar dans le but de discuter de la dernière escalade de l’occupation israélienne à AlQods et en Cisjordanie occupées.

Les dirigeants du Jihad islamique et du Hamas, Khaled Al-Batesh et Mohammad Hamade, ont déclaré que toutes les factions palestiniennes à Gaza assisteront à cette réunion.

Celle-ci abordera la réponse de la Résistance aux violations israéliennes et constitue un message clair à l’adresse de l’occupation: la Résistance à Gaza n’abandonnera pas son peuple à AlQods et en Cisjordanie.

Source: Médias palestiniens