Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que le président russe a arrêté tous les coronavirus du monde.

Lors d’un point de presse ce mercredi 13 avril, Loukachenko a dit devant les journalistes : « Il faut penser à tout quand tout se termine, il y a aussi le fait que la situation s’aggravait, mais c’est bénéfique pour un côté. Hier, j’ai dit à Poutine : Écoutez, vous avez fait du bon travail, la guerre est la guerre, mais vous avez arrêté Tous les virus corona dans le monde, tout le monde sera rétabli. »

Le président biélorusse a noté que de nombreux spécialistes impliqués dans l’identification de nouveaux mutants sont rapidement devenus riches.

Il a poursuivi: « Le monde est maintenant en train d’être redistribué. Quel rôle l’épidémie a-t-elle joué là-dedans? J’ai encore (je ne sais pas), mais j’ai tendance à croire cela (parce que cela a joué un grand rôle). Peut-être que ce sera la vérité. Quand nous comparerons tout, nous en tirerons les conclusions. Mais il s’avère que la voie biélorusse est correcte et maintenant tout le monde le demande. »

Et Loukachenko a ajouté : « Nous en Biélorussie faisons du bon travail, nous allons bientôt trier le coronavirus et évaluer à la fois le pour et le contre. Je ne veux pas dire que nous avons tout fait correctement, mais sur toute la période, il y a il y a eu environ 8 000 morts.

