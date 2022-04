Les factions de résistance palestiniennes à Gaza ont annoncé ce mercredi 13 avril « une mobilisation populaire générale dans tous les endroits où se trouve le peuple palestinien dans la diaspora et à l’intérieur des territoires palestiniens » pour empêcher la profanation de la Mosquée d’al-Aqsa par des groupes juifs qui ont dit vouloir faire des sacrifices d’animaux sur l’esplanade des mosquées dans la ville sainte d’al-Qods.

A l’issue d’une rencontre dans le bureau du chef du Hamas Yahia Sinwar, à laquelle ont participé entre autres des représentants du Jihad islamique, les factions ont déclaré dans un communiqué qu’elles « ont décidé de maintenir la salle des opérations conjointes en session permanente pour suivre l’évolution de la situation et prendre les mesures nécessaires », soulignant leur « unité face à l’occupation et à l’agression ».

Elles ont annoncé « une mobilisation populaire générale dans tous les endroits où se trouve le peuple palestinien, dans la diaspora et à l’intérieur » des territoires palestiniens occupés, appelant les masses du peuple palestinien au « plus haut niveau de préparation pour sortir en centaines de milliers partout ».

S’adressant aux nations arabes et islamiques, aux oulémas et aux peuples et partis libres du monde, elles leur ont demandé de lancer « le mouvement populaire le plus large contre l’occupation israélienne et ses politiques. »

Le communiqué a également appelé ses masses à sortir pour défendre la Palestine, sa capitale et sa mosquée bénie, en disant : « Nous appelons nos masses à une action populaire en soutien à notre peuple à Jénine et à briser le siège qui leur est imposé ».

Et de poursuivre : « Nous appelons nos masses à Jérusalem, en Cisjordanie et dans l’intérieur occupé à marcher vers la mosquée al-Aqsa pour y accomplir la prière du vendredi 14 du Ramadan».

«Il faut aussi rester dans la mosquée Al-Aqsa pour la protéger de la souillure des sionistes », ont insisté les factions.

Les factions palestiniennes ont appelé la résistance palestinienne à « être plus vigilante et prête à défendre al-Qods et la mosquée Al-Aqsa». Elles ont également appelé les régimes qui ont normalisé avec l’entité sioniste d’ »arrêter la politique d’alliance avec l’ennemi et de sa couverture ».

Les factions de la résistance palestinienne se sont réunies aujourd’hui pour établir des règles afin de faire face à toute mesure prise par l’occupation concernant la mosquée Al-Aqsa et Jénine. Les sources ont souligné que « les factions discuteront des niveaux de réponse de la bande de Gaza contre les attaques de l’occupation ».

Elles ont mis en garde l’occupation israélienne contre l’assaut de la mosquée et sa profanation et l’abattage de la mosquée Al-Aqsa à l’occasion de la fête de Pâques juives .

Avant cette rencontre, le mouvement Hamas avait mis en garde contre toute tentative juive de faire des sacrifices d’animaux dans la mosquée sainte d’Al-Aqsa.

Dans un communiqué, il a déclaré que le sacrifice d’animaux dans l’enceinte de la mosquée d’Al-Aqsa « est une escalade dangereuse qui franchit toutes les lignes rouges, soulignant que le peuple palestinien ne permettra pas une telle violation quel qu’en soit le prix ».

