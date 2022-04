Le commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) prévient que la République islamique d’Iran affrontera durement le régime israélien partout où elle le jugera nécessaire.

Se référant à l’invasion israélienne du Liban en 1982, le général de brigade Esmaïl Qaani, a déclaré : « Les sionistes ont commis des crimes sans précédent dans cette guerre, mais aujourd’hui, les héros de la Résistance libanaise, dirigés par Sayed Hassan Nasrallah, ont acquis une telle domination sur cette région qu’Israël a dû ériger un mur en métal de 6 mètres de haut sur certains endroits et construire des barrières souterraines à une profondeur de 30 mètres afin que personne ne puisse les pénétrer ».

Qaani salue les héros de la Palestine

Il a poursuivi : « Le monde assiste aujourd’hui aux manifestations de l’impuissance israélienne et du pouvoir du front de la Résistance, qui grandit chaque jour. Les héros de la Palestine ont créé leurs propres méthodes de combat et ont étendu leurs opérations jusqu’à la profondeur des territoires occupés ».

Et d’ajouter : « Leur régime policier n’a pu identifier les combattants palestiniens en pleine opération… C’est dans de telles circonstances que les enfants de la Palestine ont mené leurs opérations ».

Les grands martyrs, comme Raad Hazem, ont agi si fermement pour répondre aux crimes sionistes. ‘Tous les enfants de la Palestine ressemblent à de tels martyrs’, pour reprendre les mots du père de Raad Hazem.

Le général Qaani a souligné : « Nous avons dit au régime occupant que nous soutenons tout groupe militant contre lui et ce soutien se poursuit. Les jeunes Palestiniens sont la force cachée de la Palestine. Ce sont les quatrième et cinquième générations qui ont aujourd’hui bouleversé tous les territoires occupés ».

« Le jeune homme s’est déplacé autour des territoires ultra-sécurisés pendant plusieurs heures. Le régime de Tel-Aviv n’a pas pu le trouver et le cherchait de 21h00 jusqu’à la prière du matin. Finalement, il a été suspecté dans une mosquée, mais il ne s’est toujours pas rendu et a combattu vaillamment jusqu’à ce qu’il trouve le martyre ».

L’Iran affrontera durement le régime israélien

Le commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) d’Iran a en outre prévenu que la République islamique affrontera « durement » le régime israélien partout où elle le jugera nécessaire.

« Si un acte d’agression est perpétré contre les intérêts de l’Iran n’importe où dans le monde, nous répondrons avec sérieux », a promis le général Esmaïl Qaani.

« Les sionistes qui ont peur d’un jeune palestinien sont trop petits pour affronter la République islamique d’Iran », a-t-il encore indiqué avant d’ajouter : « Bien sûr, nous ne resterons pas les bras croisés ! Si vous osez attaquer nos intérêts n’importe où dans le monde, nous réagirons sérieusement. Nous savons où vous vous êtes cachés ».

Le commandant de la Force Qods a rappelé au régime occupant la puissante frappe balistique du CGRI sur les bases secrètes de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad dans la région du Kurdistan irakien :

« À Erbil, de nombreuses personnes qui vivaient à côté de vous ne savaient pas que le site attaqué était votre base, mais vous étiez sous notre surveillance ».

La frappe du CGRI en mars a visé « le centre stratégique de la conspiration des sionistes » à Erbil en réponse à une frappe aérienne israélienne sur la capitale syrienne Damas, au cours de laquelle deux officiers des forces d’élite iraniennes ont perdu la vie.

« Par conséquent, partout où nous identifierons une menace israélienne, nous affronterons certainement le régime sioniste. Ils sont trop petits pour nous affronter », a encore déclaré M.Qaani.

L’Iran continuera de soutenir tout groupe qui combat le régime israélien

Il a ajouté que l’Iran a soutenu et continuera de soutenir tout groupe qui combat le régime israélien, soulignant que « l’anéantissement du régime de Tel-Aviv s’accélère ».

« Avec un gouvernement de coalition fragile et bancal au pouvoir à Tel-Aviv, qui est déjà sur le point de s’effondrer, la chute du régime serait sûrement accélérée », a encore souligné Qaani. Il a noté que l’Iran sait « où et quand » il doit affronter le régime d’Israël : « Si nous avons parfois des considérations et des réticences, c’est en raison de nos soucis pour la vie des gens et d’autres enjeux, car nous avons une sagesse révolutionnaire dont les racines puisent dans notre foi en Dieu. Cela ne signifie pas la puissance du régime sioniste. Nous ne sommes pas comme le régime sioniste criminel qui répond à un tir palestinien par la destruction massive des maisons. Nous ne sommes pas comme eux, nous avons une sagesse révolutionnaire et nous savons quand, où et comment traiter ».

Le régime israélien se rapproche de sa fin

S’attardant sur le fait que la sécurité d’Israël s’est érodée et qu’il s’effondre de l’intérieur, le général Qaani a indiqué que « grâce à Dieu, au fur et à mesure que le temps passe, ce régime se rapproche de sa fin », avant de rendre hommage aux frères résistants qui font preuve de courage et qui croient en ce chemin. « Nous saluons les martyrs de la Résistance et de la Palestine et leurs parents ».

Se félicitant de l’expansion de la Résistance, le commandant du CGRI a poursuivi : « Aujourd’hui, la Résistance s’étend dans le monde entier, et partout où un oppresseur envahit les pays islamiques, les musulmans seront présents et la République islamique d’Iran les apportera son soutien. »

« Nos enfants musulmans ont su à la fois gérer la guerre et leur pays, et aujourd’hui les enfants de la Révolution islamique sont devenus autonomes. Ils savent construire les principales armes qu’ils utilisent, des missiles d’une portée de plus de mille kilomètres jusqu’aux meilleurs drones de longue portée. »

Et de poursuivre : « Ceux qui ont assassiné le général Soleimani pour perturber le Front de la Résistance n’ont pas saisi que chaque goutte de sang du général Soleimani attire beaucoup de monde. La libération d’AlQuds est proche ».

Conseil aux autorités « imprudentes » saoudiennes

Quant au Yémen, le commandant de la Force Qods du CGRI a indiqué : « Les Saoudiens doivent saisir cette réalité que la guerre au Yémen ne leur profitera pas ».

Qaani a conseillé aux autorités « imprudentes » saoudiennes qu’elles doivent réaliser qu’elles ont été vaincues dans la guerre contre le Yémen, et ce, malgré tous les moyens dont elles disposaient, en évoquant un conseil du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, à l’adresse des responsables saoudiens.

M.Qaani a dénoncé les crimes saoudiens perpétrés au Yémen, y compris la destruction des infrastructures du pays qui l’a rendu le pays le plus pauvre du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

« Un pays qui n’a désormais rien à perdre », et a déclaré à l’adresse de la coalition d’agression saoudienne : « Nous avons des preuves concluantes et définitives sur les crimes saoudiens commis directement ou par d’autres criminels tels les sionistes ».

Pour rappel, l’Ayatollah Khamenei avait salué mardi la bravoure du peuple yéménite dans sa lutte contre l’agression menée par l’Arabie saoudite, en conseillant à Riyad de mettre fin à sa guerre dévastatrice qu’elle sait bien ne pas pouvoir gagner.

« Pourquoi continuez-vous une guerre dans laquelle -vous le savez déjà- il n’y a aucune chance pour vous de gagner ? Trouvez une issue et sortez de ce bourbier », avait déclaré le Leader à l’adresse des Saoudiens.

Source: Avec PressTV