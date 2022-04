La Jordanie a déclaré dimanche qu' »Israël » portait l’entière responsabilité des « graves répercussions » de l’escalade des tensions dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères.

Les tentatives continuelles d' »Israël » pour modifier le statu quo historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa représentent une violation dangereuse du droit international, et sapent tous les efforts visant à maintenir le cessez-le-feu, la paix et la sécurité régionales, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Haitham Abu al-Foul.

Condamnant « Israël » pour avoir lancé un raid dans la mosquée Al-Aqsa et expulsé les fidèles de son enceinte, M. al-Foul a exhorté la communauté internationale à prendre ses responsabilités et à agir immédiatement pour faire pression sur « Israël » afin de l’obliger à mettre fin à ces pratiques.

L’enceinte de la mosquée Al-Aqsa est un site sacré pour les Musulmans et pour les Juifs. La mosquée est actuellement sous la protection de la famille royale jordanienne.

Source: French.xinhuanet.com