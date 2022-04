La politique étrangère de l’administration Joe Biden est un chaos incohérent, et l’équipe de politique étrangère du président américain a perdu le fil lorsqu’il s’agit de stratégie globale, a rapporté le journal The Hill dans une colonne d’opinion publiée en février 2022.

L’administration Biden est obsédée par l’idée selon laquelle le monde serait en train de sombrer dans une « Seconde Guerre froide », et croit que la planète est « de plus en plus divisée en deux camps antagonistes irréconciliables : les démocraties et les autocraties », indique l’article, intitulé « Le problème à trois aimants de Joe Biden ».

Cette perception erronée se traduit par « une politique étrangère mal définie, qui n’est fondée ni sur les réalités géopolitiques du moment ni sur une compréhension cohérente de l’intérêt national des Etats-Unis », selon cet article rédigé par Andrew Latham, professeur de relations internationales au Macalester College, dans le Minnesota.

« Les aspirations impossibles (de l’administration Biden) qui doivent être éliminées sont celles qui reflètent davantage les réalités à demi oubliées et à demi imaginées des époques révolues que les réalités d’aujourd’hui. La guerre froide est terminée depuis maintenant trois décennies, et les réalités géopolitiques d’aujourd’hui ne peuvent plus être ramenées de force au cadre désuet de la guerre froide », a noté l’auteur.

« De même, la période unipolaire de l’après-guerre froide est définitivement révolue, et c’est le comble de la folie de prétendre que le monde de 2022 est en quelque sorte le même que celui de 1999. Ces deux visions géopolitiques avaient autrefois un sens, mais ni l’une ni l’autre ne reflètent plus la réalité géopolitique actuelle », a-t-il ajouté.

Source: French.xinhuanet.com