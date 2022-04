Le ministère russe de la Défense a annoncé l’abattement de 10 drones ukrainiens et la destruction de 4 entrepôts de missiles, d’artillerie et de munitions, dans les deux zones de Gusarovka et de Velikaya Kamishevakha.

Dans un point de presse, le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov, a fait noter que ‘’Les forces russes ont effectué, pendant la nuit, 423 missions de combat, au cours desquelles, elles ont détruit 26 établissements ukrainiens pour produire les explosifs à Pavlograd dans la zone de Dnipropetrovsk, tandis que l’aviation opérationnelle et tactique a éliminé 150 nazis extrémistes, détruit 40 unités d’équipement ukrainien et visé un centre de commandement et 25 positions de l’ennemi’’.

Source: Avec SANA