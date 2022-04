Moscou accuse le régime de Kiev de tenter d’ orchestré 3 scénarios de provocation parrainés par l’Occident et utilisant des armes de destruction massive en Ukraine pour accuser la Russie.

Le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, a rappelé le point de presse du commandant des Forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, samedi dernier, dans lequel il a accusé l’Occident de préparer trois possibles scénarios en Ukraine.

Ces trois scénarios se résument en : premièrement, une mise en scéne utilisant des armes de destruction massive pour accuser la Russie d’être responsable, deuxièmement, « l’utilisation d’armes de destruction massive à une échelle limitée dans le plus grand secret », et troisièmement, « l’utilisation flagrante d’armes de destruction massive » sur le champ de bataille, au cas où les forces ukrainiennes ne seraient pas en mesure de réussir avec des armes conventionnelles ».

Polyansky a souligné : « Il existe un modèle qui a été utilisé pour orchestrer des provocations dans d’autres parties du monde. D’abord, il complote un prétendu accident chimique, puis le personnel des ONG pro-occidentales débarque rapidement, en particulier les célèbres Casques blancs, qui seront présents sur le site de l’incident afin de recueillir, des preuves suspectes, pour ensuite les présenter aux médias occidentaux selon leur version des faits », ajoutant que « cette méthode est connue à tous. »

Le diplomate russe a déclaré que « les sponsors du régime de Kiev préparent un scénario similaire pour l’Ukraine », expliquant que « les formateurs des Casques blancs sont arrivés en Ukraine ».

« Moscou ne voit pas l’opportunité d’annoncer un cessez-le-feu en Ukraine maintenant », a déclaré Polyansky, accusant Kiev de « ne pas utiliser les couloirs humanitaires ouverts par les forces russes ».

Début avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé, lors d’une conférence de presse après la réunion du groupe ministériel arabe sur l’Ukraine, que « la campagne visant la Russie à Bucha ressemble aux campagnes des « Casques blancs » en Syrie ».

Le 27 mai 2021, le journaliste de The Grayzone, Aaron Mattei, a publié un clip vidéo sur son compte Twitter, alors qu’il visitait la ville syrienne de Douma, et a déclaré : « Je suis dans un lieu non loin de l’endroit où l’une des plus grandes escroqueries de guerre a eu lieu depuis la guerre en Irak », ajoutant que « la prétendue attaque chimique à Douma a été fabriquée par les Casques blancs ».

Source: Traduit d'AlMayadeen