Fait rare, l’Ukraine a reconnu ce mercredi 27 avril que les forces russes ont avancé dans l’est du pays et ont pris le contrôle de plusieurs villages, dans le cadre de l’opération russe en Ukraine, alors que la Russie déclare bombarder les dépôts d’armes et de munitions envoyées par les Occidentaux.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, les forces russes ont chassé l’armée ukrainienne de Velika Komishovakha et de Zavodi dans la région de Kharkiv (Kharkov) et ont pris le contrôle de Zarechny et de Novotushkievsk dans la région de Donetsk.

Selon l’AFP, Kiev a admis que les Russes avaient pris des localités s’égrenant du nord au sud, à l’ouest de zones déjà sous contrôle des forces russes, laissant penser que Moscou cherche à prendre en étau une large poche encore sous contrôle ukrainien.

A Kharkiv même, deuxième ville d’Ukraine, la ligne de front est désormais à moins de 5 km des quartiers nord et est de la ville, précise l’AFP.

Plus tôt ce mois-ci, Moscou avait déclaré qu’elle va retirer ses forces des environs de Kiev pour se concentrer sur ses efforts militaires pour contrôler Donetsk et Lougansk dans l’est de l’Ukraine.

La Russie a affirmé mercredi avoir détruit une grande quantité d’armes livrées à Kiev par les Occidentaux qui ont intensifié leurs efforts pour armer l’Ukraine face à Moscou.

« Des missiles Kalibr à longue portée et de haute précision ont détruit des hangars à proximité de l’usine d’aluminium de Zaporijjia contenant de grandes quantités d’armes et de munitions étrangères fournies par les États-Unis et des pays européens aux forces ukrainiennes », a indiqué le porte-parole ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, selon lequel les Kalibr ont été tirés depuis la mer.

Les forces russes bombardent ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, avait indiqué le mardi 26 avril un conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien, après la destruction d’une voie stratégique reliant le pays à la Roumanie.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, a aussi affirmé que l’aviation russe avait effectué la nuit dernière des raids sur 59 installations militaires ukrainiennes, tuant plus de 120 militants ukrainiens.

Sur ces 59 installations militaires ukrainiennes, 50 sont des sites de concentration de troupes et d’équipements militaires ukrainiens, en plus de quatre dépôts d’armes et de munitions dans les villes de Chervonoy, Dolginki et Pashkova, toujours d’après Igor Konashenkov.

Il a aussi rendu compte de 573 missions de tirs pendant la nuit, touchant 432 points de concentration de troupes et d’équipements ennemis, 67 positions d’artillerie et deux lance-roquettes.

Le site AZ Military News a fait part que l’armée russe s’est emparé d’un important lot d’armes contenant entre autres des javelots américains, des NLAW britanniques et diverses armes .

‼️ 🇷🇺 American Javelin, British NLAW and various Soviet weapons: a large batch of weapons thrown by the APU during the retreat to the LPR fell into the hands of the Russian military

DPR and LPR are thankful to NATO for supporting their war effort and liberation of Donbass🙏🙏🙏 pic.twitter.com/2jCZz3bJoY — AZ Military News (@AZmilitary1) April 27, 2022

Images vidéo des combats à Kharkov

