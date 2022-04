Le guide suprême iranien l’ayatollah Khamenei a salué le combat des Palestiniens contre l’occupation israélienne estimant que tous les Palestiniens sont prêts pour la bataille contre l’entité sioniste.

A l’occasion de la Journée mondiale d’al-Qods, célébrée en ce dernier vendredi du mois de Ramandan, il a prononcé en arabe, un partie de son discours retransmis par la télévision d’Etat iranienne, dans lequel il s’est adressé surtout au peuple palestinien.

rendant hommage à la jeunesse palestinienne « courageuse et jalouse », il a jugé que ceci est la preuve que tous les Palestiniens « exigent une confrontation militaire avec l’entité usurpatrice.

« Tant que l’occupation israélienne est en Palestine, chaque jour de l’année devrait être la Journée d’al-Qods, car c’est le cœur de la Palestine », a-t-il proclamé saluant le peuple palestinien qui selon lui « fait preuve d’une fermeté indéniable jour après jour ».

« La journée d’al-Qods, cette année, prédit une nouvelle équation dans la région…Nous voyons les États-Unis, le partisan le plus important de l’entité sioniste, subir de multiples défaites. Tandis que l’entité usurpatrice patauge sur les plans politique et militaire. Cette entité est devenue folle face à la révolte des fils du camp de Jénine, là où des centaines avaient été massacrées il y a des années », a-t-il poursuivi.

Faisant constater que « toute la Palestine s’est engagée sur la voie de la résistance », l’imam Khamenei a souligné qu' »aucune solution ne peut être trouvée sans la volonté du peuple palestinien ». Il en découlerait d’après la chute de tous les accords antérieurs conclus avec l’occupation.

« Seule la force de la résistance est capable de résoudre les crises de la oumma, en particulier la cause palestinienne », a-t-il insisté.

L’Imam Khamenei a qualifié de « charlatans les défenseurs des droits de l’homme en Europe, qui élèvent la voix pour l’Ukraine, se taisent sur la Palestine ». soulignant que « la résistance combat le terrorisme mondial, aide le peuple yéménite dans la guerre qui lui est imposée et combat l’occupation en Palestine ».

M. Khamenei s’est adressé au peuple palestinien en disant : » fils de la Palestine en Cisjordanie, dans les territoires de 1948 et dans les camps, vous constituez la partie la plus importante dans cette confrontation », soulignant que l’Iran soutient et soutiendra toujours la résistance en Palestine, et condamnera sans cesse l’approche perfide de la normalisation avec Israël.

En conclusion, le guide iranien a appelé le monde islamique, en particulier la jeune génération, à « être présente dans les scènes de l’honneur et de la dignité », en référence à la mosquée Al-Aqsa et la ville sainte d’al-Qods occupée.

