En fin de journée vendredi, l’affluence aux bureaux de vote des quelque 30.929 expatriés libanais en Iran et dans neuf pays arabes dépassait les 50%, au premier jour des élections législatives.

Le taux de vote a atteint 41.37% dans certains pays arabes jusqu’à 18h00 heure locale.

L’Iran a enregistré le taux le plus élevé des voix, atteignant 71,81 %, suivi de la Syrie avec 70,63 %, selon la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen.



Selon ANI, le taux des votants à l’étranger a atteint jusqu’à 18h les chiffres suivants :

Iran : 461 votants de 642 électeurs, à un taux de 71.81%

Qatar : 3009 de 7345, à un taux de 40.97%

Koweït : 2476 de 5760, à un taux de 42.99%

Jordanie : 203 de 483, à un taux de 42.03%

Bahreïn : 282 de 638, à un taux de 44.20%

Arabie saoudite : Riyad : 3248 à un taux de 37.54% et Jeddah, 1609 à un taux de 36.14%

Irak : 17 à un taux de 16.825

Et Erbil 103 à un taux de 45.58%

Égypte :Le Caire, 141, à un taux de 24.78%, et Alexandrie 52 à un taux de 37.14%

Sultanat d’Oman, 477 de 903 à un taux de 52.82%

Syrie : 719 de 1018, à un taux de 70.63%

Ainsi, le nombre des votants est monté à 12.797 de 30930, avec un taux de 41.37%.

Le coup d’envoi du scrutin avait a été lancé avec l’ouverture des bureaux de vote à Téhéran, à 5h30 heure de Beyrouth (7h en Iran), où les Libanais résidant dans la République islamique ont été les premiers à pouvoir déposer leur bulletin dans l’urne.

D’autres Libanais établis dans neuf pays arabes, Oman, Arabie saoudite, Qatar, Bahreïn, Koweït, Syrie, Jordanie, Irak et Egypte, où le vendredi est jour chômé, votaient également aujourd’hui.

Les opérations de vote ont lieu sous la surveillance, via caméra, de diplomates et d’étudiants installés au ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, ainsi que des observateurs de l’Union européenne et de l’Association libanaise pour la démocratie des élections.

Le Premier ministre, Najib Mikati, a visité vendredi la chambre d’opérations de suivi du vote des expatriés dans les pays arabes et islamiques.

M.Mikati a déclaré avoir été informé du déroulement du scrutin dans les pays qui adoptent le vendredi comme jour de congé et du taux de vote des expatriés.

Il a ajouté avoir félicité le ministère des Affaires étrangères et le corps diplomatique pour leurs efforts, ainsi que les étudiants volontaires de l’Université libanaise qui suivent le travail dans les bureaux de vote.

Il a souhaité annoncer aux Libanais, la soirée du dimanche 15 mai, un nouveau parlement porteur du changement escompté.

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères Abdallah Bou Habib a espéré que le taux de participation « sera très bon », à raison d’au moins 70% des inscrits, d’ici la fin de la journée.

Le ministre de l’Intérieur Bassam Maoulaoui, en visite au siège du ministère des Affaires étrangères, a affirmé : « Nous suivons le processus avec toute l’équipe ».

Il a souligné que le taux de participation sera élevé, et qu’aucun incident n’avait été enregistré jusqu’à présent, saluant les efforts fournis par le corps diplomatique libanais.

A la fin du scrutin, les urnes seront envoyées à la Banque centrale du Liban et les votes comptabilisés après la tenue des élections dans le pays le 15 mai. Le vote se poursuivra dimanche dans 48 autres pays, où 194.348 émigrés sont inscrits sur les listes d’électeurs. Au Liban, le scrutin sera divisé en deux étapes : une première, le 12 mai, pour les délégués et employés des bureaux de vote, et enfin le dimanche 15 mai.

Source: Agences