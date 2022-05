L’inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 8,3% sur un an en avril, ce qui en fait le second mois d’affilée avec une inflation supérieure à 8%, a annoncé mercredi le ministère américain du Travail.

L’indice des prix à la consommation (IPC) est monté de 0,3% le mois dernier en comparaison avec le mois précédent, après une hausse de 1,2% en mars, selon le Bureau des statistiques du travail affilié au ministère.

L’ICP d’avril a progressé de 8,3% par rapport à l’année dernière, soit une hausse légèrement inférieure à celle de 8,5% enregistrée en mars de l’an passé. Le chiffre de mars marquait l’augmentation la plus importante sur 12 mois depuis la période qui s’est terminée en décembre 1981.

L’indice dit de référence, qui exclut l’alimentation et l’énergie, a gagné 0,6% en avril après une hausse de 0,3% le mois précédent. Sur les 12 derniers mois, il a grimpé de 6,2% contre 6,5% en mars.

Les hausses des indices pour le logement, l’alimentation, les billets d’avion et les nouveaux véhicules ont été les principales contributrices à la hausse d’ensemble désaisonnalisée, selon la même source.

L’indice des prix de l’alimentation a augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent tandis que l’indice des prix des produits alimentaires domestiques a progressé de 1,0%. L’indice alimentaire est monté de 9,4% en glissement annuel, soit la plus forte hausse sur 12 mois depuis la période qui s’est conclue en avril 1981.

L’indice de l’énergie a quant à lui reculé de 2,7% en avril après une hausse de 11,0% en mars. Par rapport à l’année dernière, l’indice énergétique a grimpé de 30,3%.

« L’inflation reste élevée, ce qui reflète les écarts entre l’offre et la demande liés à la pandémie, les prix élevés de l’énergie et les fortes pressions sur les prix », a déclaré la Réserve fédérale américaine (Fed) dans un communiqué après une réunion politique de deux jours la semaine dernière.

La Fed a noté que le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les événements liés à celui-ci créent une « pression supplémentaire à la hausse » sur l’inflation et sont susceptibles de peser sur l’activité économique.

La banque centrale a relevé son taux d’intérêt de référence d’un demi-point de pourcentage la semaine dernière, soit la plus forte hausse du taux depuis 2000, et a averti qu’elle poursuivrait cette augmentation à ce rythme lors de ses deux prochaines réunions.

