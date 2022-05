Le président Bachar al-Assad a reçu ce Mardi une délégation parlementaire mauritanienne présidée par Mostafa Soheib, président de la Commission pour l’amitié mauritano-syrienne au parlement mauritanien.

L’entretien a porté sur la situation sur la scène arabe et le rôle essentiel des populations dans la stabilisation de la région, via la préservation et l’attachement à l’identité arabe.

Le président al-Assad a considéré que la guerre contre la région, qui est une guerre intellectuelle et idéologique, est plus dangereuse que celle militaire.

Le président al-Assad a mis l’accent sur l’importance de l’échange des visites entre les parlementaires des deux pays au service de leurs intérêts communs.

Pour leur part, les membres de la délégation mauritanienne ont souligné la place exceptionnelle de la Syrie chez tous les Mauritaniens, affirmant la poursuite du soutien de la Mauritanie au peuple syrien face à la guerre terroriste qui ne le vise pas seulement mais aussi tous les peuples qui s’attachent à leur Arabisme.

Source: Traduit d'AlMayadeen