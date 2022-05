« Le public a assuré un réseau de protection politique et populaire à la résistance et à ses armes, lors des législatives, grâce à sa participation massive aux législatives et à son vote en faveur des députés désignés par le Hezbollah et ses alliés », c’est ce qu’a affirmé, ce mercredi 18 mai, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah lors d’un discours abordant les législatives libanaises de dimanche 15 mai.

Sayed Nasrallah a en outre appelé au calme et à la coopération entre les différents blocs parlementaires.

Et d’ajouter : « Les résultats ont révélé qu’aucune partie n’a obtenu une majorité parlementaire, cela est peut-être dans l’intérêt du peuple libanais, afin que toutes les parties politiques assument leur rôle et coopèrent pour résoudre la crise économique et subvenir aux besoins des gens ».

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé aux législatives et surtout ceux qui ont voté en faveur de la résistance et de ses alliés dans toutes les circonscriptions. Je voudrais également remercier toutes les familles des martyrs notamment les mères, les handicapés de guerre, les personnes âgées, hommes et femmes, les malades, les hommes de religion, toutes les machines électorales du Hezbollah, et tous les hommes et femmes pour votre participation massives aux législatives, pour votre sincérité, amour…

Je remercie Dieu pour l’amour des gens, ainsi que les cadres de la résistance mobilisés (lors des manœuvres israéliennes) qui ont accompli deux missions en un jour: la protection (du Liban) et le vote pour la résistance.

Nous adressons nos remerciements aussi à toutes les parties officielles, le chef de l’Etat, le Premier Ministre, les ministères concernés, l’armee libanaise, les services de sécurité, les juges, les fonctionnaires et les médias crédibles,

S’agissant du bloc de la Fidélité à la résistance, je voudrais remercier les anciens députés (non candidats à ces législatives) Nawaf Moussaoui et Walid Soukariya ainsi que le député Anwar Jomaa pour tous les efforts qu’ils ont déployés au service des gens.

Je voudrais saluer les nouveaux députés, Yanal Solh, Melhem Houjeiri, Raed Berro et Rami Abou Hamdan qui travailleront en faveur de l’intérêt des gens et du pays.

Réseau de protection à la résistance

Votre participation massive le jour des élections et les résultats obtenus par le boc Amal-Hezbollah donnent un message fort sur votre attachement à la résistance et à ses armes, au fondement d’un Etat juste, au règlement des crises sociales et économiques dont souffre le pays…

Je dis avec confiance, que vous avez fourni un réseau de protection à la résistance et à ses armes qui constituaient un point de défi et de menace.

Et ce, après trois ans de propagande directe contre la résistance et ses armes, ainsi que contre ses alliés dans les médias (pro-US et pro-saoudiens) et sur les réseaux sociaux, et le paiement de 700 dollars par article.

Et en dépit des pressions économiques et de la création des crises bancaires, dirigées par ( le secrétaire d’État adjoint en charge des affaires du Moyen-Orient des États-Unis) David Shinker, dont il a reconnu les faits.

Nous avons assisté au plus grand pillage dans l’histoire du Liban, perpétré par la majorité des banques et par l’administration US, à savoir : le pillage des fonds des déposants qui a engendré une grande catastrophe.

Malgré toutes ses pressions et menaces, votre participation massive et enthousiaste a constitué une forte réponse. Les gens ont attendu des heures et dans des files d’attentes avant de pouvoir entrer dans les bureaux des votes.

Les résultats des législatives ont également constitué une réponse à toutes ses pressions. Il en est de même pour le nombre des votants en faveur de la résistance qui a augmenté par rapport aux législatives passées.

Que Dieu vous récompense…

Pas de majorité dans le nouveau parlement

Si nous voulons faire une lecture première de la composition du nouveau parlement, nous voyons que la résistance et ses alliés jouissent d’une forte présence au sein du nouveau parlement.

Nous sommes devant un parlement composé de blocs parlementaires et d’indépendants, et il n’y a aujourd’hui aucun groupe politique qui dispose d’une majorité parlementaire.

Aucun groupe ne peut prétendre que la majorité est avec telle ou telle partie. Il y a plutôt des blocs politiques et d’indépendants qui pourraient ultérieurement rejoindre ce camp ou l’autre.

Il se peut qu’il soit dans l’intérêt du Liban et du peuple libanais qu’aucun camp n’obtienne la majorité au Parlement.

Aucun groupe ne pourra régler seul, même s’il obtient une majorité, l’ampleur des crises financières et sociales dans le pays, le chômage, la hausse du prix du dollar et la chute de la valeur de la livre libanaise. Cette crise nécessite de toutes les parties d’assumer leur responsabilité.

Le résultat des élections confirme cela. Les députés devraient bosser pour traiter (tous ces dossiers) et sauver le pays.

Le fait de renoncer à vos responsabilités serait une trahison de la confiance et un manquement aux promesses faites lors des campagnes électorales.

Appel au calme et à la coopération

Nous appelons à calmer les polémiques médiatiques, nous sommes tous concernés à apaiser les tensions, bien qu’il restera toujours certaines parties payées en dollars pour pratiquer des provocations et des insultes contre l’autre camp.

Les polémiques n’aboutiront pas à résoudre la crise, dont souffre le Liban et d’autres pays dans le monde: la hausse des prix du carburant, du blé, les conséquences de la guerre en Ukraine…

On ne peut rester en train de se disputer, il faut coopérer et donner une priorité aux dossiers relatifs aux souffrances des gens.

Les crises ne peuvent être résolues que par le partenariat et la coopération, loin des rivalités.

A suivre

Source: AlManar